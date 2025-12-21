Influenza K: Bassetti lancia l'allarme

L'infettivologo Fabrizio Bassetti lancia un allarme preoccupante sulla variante K dell'influenza che sta circolando in Italia. Si tratta di un "mix esplosivo tra due virus" che mostra una particolare...

L'infettivologo Fabrizio Bassetti lancia un allarme preoccupante sulla variante K dell'influenza che sta circolando in Italia. Si tratta di un "mix esplosivo tra due virus" che mostra una particolare aggressività e resistenza alle difese immunitarie. Il picco dei contagi è atteso proprio durante le festività natalizie.

Come riconoscerla

La variante K si manifesta con sintomi più intensi rispetto alle normali influenze stagionali: febbre molto alta, tosse persistente e un malessere generale debilitante. "Il peggio deve ancora arrivare", avverte Bassetti. I vaccini tradizionali mostrano un'efficacia ridotta contro questa specifica variante, rendendo più complessa la prevenzione.

Gli ospedali si stanno preparando all'eventuale ondata di ricoveri potenziando i reparti di malattie infettive. Si raccomanda di mantenere le norme igieniche base e di evitare luoghi affollati quando possibile. Chi presenta sintomi dovrebbe rimanere a casa per evitare di contagiare altre persone.