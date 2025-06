Incredibile Festival di Sanremo: diventa itinerante, possibile scelta sul Gargano

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Festival di Sanremo è indubbiamente l’evento televisivo e musicale più importante del potrebbe presto salutare la sua storica “casa” ligure. A partire dal 2027, la celebre kermesse musicale potrebbe diventare itinerante o trovare una nuova sede fissa, a causa dei crescenti attriti tra la Rai e il Comune di Sanremo. I vertici della TV di Stato lamentano pretese economiche giudicate eccessive e una mancata modernizzazione delle strutture e dell’accoglienza da parte della città. Nelle ultime ore circola questa suggestione. A lancire la notizia la famosa testata musicale RollingStone.

L’ipotesi di un trasloco è concreta, con diverse località italiane in lizza per ospitare l’evento. Tra le destinazioni più chiacchierate figurano la Costiera Amalfitana, con Sorrento in prima linea, e la Versilia, in particolare Viareggio. Ma non solo: tra le papabili sedi emerge anche la Costa Adriatica, con nomi come Rimini e Senigallia. Una suggestione interessante per il futuro del Festival è anche il Gargano, in Puglia, che potrebbe offrire un contesto suggestivo per la manifestazione.

L’idea di una rotazione biennale delle sedi o di un Festival itinerante riporterebbe la kermesse a una forma di “tour culturale”, con l’obiettivo di valorizzare diverse aree del territorio italiano e garantire all’evento una nuova linfa vitale. La decisione definitiva è attesa nei prossimi mesi, ma una cosa è certa: l’era del Festival “blindato” a Sanremo potrebbe volgere al termine.