Incontro con Federico De Rosa all’IC Ungaretti – Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia

Sabato 16 novembre avremo con noi Federico De Rosa. È per noi un grande onore poter ospitare Federico nel nostro Istituto.

La sua presenza sarà per noi un’opportunità rara e preziosa di ascolto e riflessione, un’occasione per aiutarci a coltivare una scuola inclusiva e accogliente, in cui ogni studente possa trovare il proprio spazio e si veda valorizzato nella propria unicità.

Federico, con la sua esperienza e la sua sensibilità, ci guiderà verso una comprensione più autentica dell’autismo, offrendoci una prospettiva che va oltre i confini dei pregiudizi e delle convenzioni. Siamo certi che questo incontro possa arricchire non solo docenti e studenti, ma anche tutta la comunità, cittadina, lasciando un segno profondo nella costruzione di un futuro più aperto, dove la diversità sia riconosciuta come una risorsa essenziale