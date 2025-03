Incisioni sconosciute a Manfredonia: cosa rappresentano?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

FOTOTECA: INCISIONI SCONOSCIUTE PRESSO VALLE DI MEZZANOTTE, A MANFREDONIA. COSA RAPPRESENTANO?

Tante volte abbiamo definito il Gargano come un ‘libro di pietra aperto’, dove visitatori di ogni tempo hanno lasciato la propria firma o scritto la propria storia.

Lo stesso tempo ha spesso ‘strappato’ intere pagine o piccoli frammenti di questo libro, disperdendoli ai quattro venti. Oggi, escursionisti, camminatori, speleologi, appassionati, si imbattono in queste tracce senza riuscire sovente a comprenderne il significato.

È il caso di alcune incisioni su pietra, una croce con due lettere ‘A’ e ‘C’, trovate durante alcune di queste escursioni (ringraziamo Matteo Prencipe e Michel Di Bari per la segnalazione e le immagini messe a disposizione per questo post) in Valle di Mezzanotte, presso Manfredonia. Cosa rappresentano?

Incisioni simili ricordano alcuni cippi in pietra che contrassegnavano confini, sentieri e tratturi oppure indicavano la proprietà dei terreni delimitati.

Ne sono state finora trovate sette e sono posizionate in modo tale da seguire il contorno della valle stessa, come per delimitarne il confine a est.

Formuliamo alcune ipotesi: la croce, con le lettere, può indicare la proprietà di quel luogo da parte di una qualche congregazione ecclesiastica (le lettere ne indicherebbero il nome)? O rappresentano una proprietà laica di qualche possidente di campagna?

Da questo punto di vista non si riesce a capire neanche il periodo storico di appartenenza: sono relativamente recenti o possono essere più antiche?

Se tra chi ci legge c’è qualcuno in grado di fornire ulteriori indizi, sarebbe cosa utile per aggiungere un nuovo e importante tassello alla storia del nostro territorio.

GarganodaScoprire