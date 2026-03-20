Incidente sulla provinciale 60 tra Foggia e Manfredonia: Fiat Panda si ribalta, ci sono feriti

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FOGGIA – Momenti di paura sulla strada provinciale 60 che collega Foggia a Manfredonia, dove poco prima delle 13 una Fiat Panda si è ribaltata a circa un chilometro da Amendola, in direzione Manfredonia.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente sarebbero rimaste ferite alcune persone. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato il ribaltamento dell’auto: le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia stradale e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente. Presenti anche i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti.

L’incidente ha provocato rallentamenti alla circolazione lungo la provinciale 60, con disagi per gli automobilisti in transito tra Foggia e Manfredonia.

Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore, quando saranno rese note le condizioni delle persone coinvolte e maggiori dettagli sulla dinamica dello schianto