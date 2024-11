Incidente sulla Manfredonia-Zapponeta e la storia di fedeltà del cane Michi

Qualche giorno fa, intorno a mezzogiorno, la provinciale Manfredonia-Zapponeta (Foggia), in località Ippocampo, è stata teatro di un grave incidente tra due auto, coinvolgendo quattro passeggeri. Tra questi, uno in codice rosso e tre in codice giallo.

Come riporta Assocarenews, ancora una volta, il tempestivo intervento del team d’emergenza “Team di Manfredonia 1”, formato dal medico Gino Marchesani, l’infermiere Vittorio Gravina, il soccorritore Enzo Ziannini e l’autista Pavel Russo, è stato determinante. Il loro lavoro è stato supportato dai team India delle località di Zapponeta e Trinitapoli.

Grazie alla competenza del Team Leader, che ha coordinato con esperienza e professionalità i soccorsi in attesa dell’arrivo dell’Elisoccorso, è stato possibile procedere con l’estricazione dei feriti dalle vetture e la loro successiva stabilizzazione. Una volta stabilizzati, i feriti sono stati trasportati in ambulanza e con l’elicottero verso l’ospedale San Pio, dove hanno ricevuto ulteriori cure.

INCIDENTE MANFREDONIA-ZAPPONETA, LA STORIA DEL CANE MICHI

Ma c’è una storia nella storia: tra i coinvolti nell’incidente c’era anche Michi, un meticcio che i suoi proprietari avevano adottato da un canile. Invece di allontanarsi spaventato, Michi è rimasto accanto ai suoi proprietari, condividendo la loro sorte e mostrando un’affettuosa fedeltà. Nonostante qualche lieve contusione, prontamente curata dai soccorritori, Michi è rimasto vicino ai suoi “benefattori” per tutto il tempo, e a intervento concluso ha manifestato la sua gioia saltando intorno ai suoi proprietari e ringraziando i soccorritori con scodinzolii e salti di felicità.

Questo episodio è un richiamo alla dedizione e alla professionalità delle squadre di soccorso che ogni giorno operano per salvare vite umane, e ci ricorda anche l’incredibile lealtà dei nostri amici a quattro zampe.