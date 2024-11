Manfredonia: uomo deceduto in casa, intervengono i vigili del fuoco

Manfredonia – Questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Regnatela a Manfredonia per entrare all’interno dell’abitazione di un uomo che viveva solo in un piano terra. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche i sanitari e le forze dell’ordine che hanno purtroppo dovuto constatare il decesso dell’uomo all’interno della sua abitazione. Ancora ignote le cause del decesso, con molta probabilità l’uomo è deceduto per cause naturali.