Incidente stradale ai comparti, auto ribaltata. Tre feriti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

MANFREDONIA – Un sinistro stradale è avvenuto alle ore 8 circa nel comparto denominato CA1 all’intersezione tra Via Girolamo Campo e Via Oscar Amedeo Del Vecchio.

Nel violento impatto che ha visto coinvolti due veicoli (Fiat Panda e Fiat Scudo), uno dei due veicoli si è ribaltato. Tre persone sono rimaste ferite.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale, due ambulanze del 118 e il Soccorso Aci Rinaldi per la rimozione dei veicoli e la pulizia dello stato dei luoghi.

La Polizia Locale procede con i rilievi al fine di stabilire la dinamica del sinistro.