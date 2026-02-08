Incidente nella notte a San Marco in Lamis: auto fuori strada sulla Statale 272

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momenti di tensione nella notte lungo la strada statale 272, nel tratto che unisce San Marco in Lamis a San Giovanni Rotondo. Per cause ancora in fase di accertamento, una vettura è finita fuori dalla carreggiata nei pressi della località conosciuta come “Cannucce”.

L’incidente si è verificato intorno alle 23:30 di sabato 7 febbraio. A seguito dell’impatto, è scattato immediatamente l’allarme e sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri, il personale sanitario del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco.

I soccorritori hanno lavorato in sinergia per prestare assistenza agli occupanti dell’autovettura, rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo. Dopo essere stati estratti dalle lamiere, i feriti sono stati stabilizzati sul posto e successivamente trasferiti presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo.

Al momento non sono note le condizioni di salute delle persone coinvolte. Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Fondamentale, ancora una volta, il rapido intervento e il coordinamento tra 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.