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Incidente ferroviario in Spagna, coinvolto un ragazzo di Foggia: “Sto bene”

Ci tengo a tranquillizzare tutti quelli che mi stanno cercando o scrivendo in queste ore: sto bene.

Come avrete letto dalle notizie in Italia, io sono rimasto coinvolto nel grave incidente qui in Spagna. Fortunatamente ne sono uscito illeso, ma la situazione intorno…

Ci tengo a tranquillizzare tutti quelli che mi stanno cercando o scrivendo in queste ore: sto bene.

Mi sono messo immediatamente a disposizione della Protezione Civile spagnola, qualificandomi come volontario della protezione civile italiana e portando sul campo l’esperienza e lo spirito della nostra Protezione Civile – Associazione Volontariato Prima Vela – Foggia e degli insegnamenti dei componenti a partire dal presidente Michele de Gregorio, per dare una mano concreta nelle operazioni di soccorso e assistere i superstiti.

Le ore sono frenetiche e c’è davvero tanto da fare, ma stiamo dando il massimo unendo le forze. Un pensiero immenso va a chi è stato colpito più duramente da questa tragedia.

Vi aggiorno non appena avrò un attimo di respiro. Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza.

Lo ha scritto su Facebook Antonio Narciso