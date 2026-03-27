Incidente d’auto per Aka7even, l’annuncio di LDA: “È molto scosso, ma niente allarmismi”

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Paura per Aka7even: cosa è successo

Paura per Aka7even, all’anagrafe Luca Marzano. Il cantante è rimasto coinvolto in un incidente stradale poche ore prima di un evento programmato con i fan, un episodio che ha subito creato preoccupazione tra i suoi sostenitori. A spiegare la situazione è stato l’amico e collega LDA, che si è presentato da solo all’appuntamento e ha chiarito tutto davanti al pubblico.

L’assenza all’evento con i fan

I due artisti erano attesi giovedì 26 marzo presso il centro commerciale Centro d’Abruzzo di Chieti per un incontro con il pubblico. L’assenza improvvisa di Aka7even ha fatto temere subito che fosse successo qualcosa di grave, soprattutto dopo il recente successo ottenuto insieme a Sanremo 2026 con il brano “Poesie Clandestine”.

Le parole di LDA dal palco

Salito sul palco, LDA ha deciso di spiegare immediatamente la verità per evitare voci false o allarmismi. Il cantante ha detto chiaramente che Aka7even ha avuto un incidente, ma ha anche rassicurato tutti sulle sue condizioni, spiegando che sta bene ma è molto scosso per quanto accaduto.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto raccontato, l’incidente sarebbe avvenuto poche ore prima dell’evento. Aka7even si trovava alla guida della sua auto quando si è verificato un impatto con un motorino. A rimanere più colpita sarebbe stata la persona sul mezzo a due ruote, un dettaglio che avrebbe profondamente scosso il cantante dal punto di vista emotivo.

Il messaggio ai fan e le scuse

Nonostante l’assenza dell’amico, LDA ha deciso comunque di rispettare l’impegno con il pubblico, spiegando che era giusto non lasciare soli i fan. Poco dopo è arrivato anche il messaggio di Aka7even sui social, in cui il cantante ha parlato di “cause di forza maggiore” e ha chiesto scusa per non essere riuscito a partecipare all’evento.

Come sta oggi il cantante

Le condizioni di Aka7even non destano preoccupazione. Il cantante sta bene dal punto di vista fisico, ma è rimasto molto scosso per quanto accaduto. Al momento lo staff non ha rilasciato ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente, ma il messaggio resta chiaro: nessun allarme, solo un grande spavento.