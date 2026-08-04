Incidente Casal Palocco: Matteo Di Pietro ai servizi sociali

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Matteo Di Pietro, lo youtuber del collettivo The Borderline condannato per il tragico incidente di Casal Palocco in cui il 14 giugno 2023 perse la vita il piccolo Manuel, di 5 anni, è stato ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali per i restanti 15 mesi della pena. La decisione arriva a tre anni dai fatti, dopo il patteggiamento a 4 anni e 4 mesi per omicidio stradale aggravato.

Il programma di recupero

Secondo quanto riferito dai legali del 24enne, Di Pietro seguirà un percorso di recupero in collaborazione con un’associazione che si occupa di vittime della strada, con cui aveva già iniziato a lavorare durante il periodo degli arresti domiciliari. L’affidamento prevede inoltre il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 7, mentre durante il giorno potrà muoversi per svolgere le attività previste dal programma e gli impegni autorizzati.

La tragedia di Casal Palocco

L’incidente avvenne il 14 giugno 2023 nel quartiere romano di Casal Palocco. Di Pietro era alla guida di una Lamborghini Urus noleggiata mentre il gruppo The Borderline stava realizzando una sfida social. Il Suv si scontrò con una Smart sulla quale viaggiavano una madre con i suoi due figli: il piccolo Manuel morì nell’impatto, mentre la madre e la sorellina rimasero ferite.

La condanna

Nel procedimento giudiziario, Matteo Di Pietro ha patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione per omicidio stradale aggravato e lesioni. Dopo un lungo periodo trascorso agli arresti domiciliari, il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta di affidamento ai servizi sociali, consentendogli di scontare la parte residua della pena attraverso un percorso di reinserimento e responsabilizzazione.

FONTI:

SkyTg24

Rainews

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