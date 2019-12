Incidente a Macchia, tre feriti

E’di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, lungo la SP 55, a Macchia, frazione di Monte Sant’Angelo.

Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato un violento frontale tra due auto. Tre persone sono rimaste ferite (non sono note al momento le loro condizioni). Sul posto, insieme al 118, è stato necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco di Manfredonia, che ha ‘liberato’ i feriti dalle lamiere delle auto.

fonte: http://www.foggiatoday.it/cronaca/incidente-stradale/macchia-frontale-auto-sp55.html