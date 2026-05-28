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Incendi nei Comparti di Manfredonia: “La sicurezza non può più aspettare”

CA4: dopo l’incendio non serve più un intervento tampone, serve mettere in sicurezza

Dopo oltre un mese e mezzo, nei comparti si è intervenuti soltanto con uno sfalcio parziale nel CA1, mentre in altre aree la situazione continua a peggiorare.

Ieri nel CA4 è divampato un incendio che ha evidenziato un problema molto serio: la sicurezza dell’intero quartiere.

Durante l’intervento, i Vigili del Fuoco hanno avuto difficoltà operative anche per la presenza di transenne che chiudono da anni strade già completate ma mai realmente aperte e consegnate.

È chiaro che il mancato completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione stia creando conseguenze concrete per chi vive ogni giorno questi comparti.

Assessore Valentino, oggi il tema non è più soltanto il decoro urbano o lo sfalcio delle erbacce.

Il tema è:

• prevenzione incendi

• accessibilità dei mezzi di soccorso

• manutenzione delle aree verdi

• messa in sicurezza del quartiere

Comprendiamo le complessità burocratiche legate ai comparti non collaudati, ma quando esistono potenziali rischi per la pubblica incolumità è necessario che tutti i soggetti coinvolti — Comune, Consorzio e responsabili delle urbanizzazioni — intervengano con urgenza.

I cittadini non possono continuare a vivere tra aree abbandonate, strade chiuse e manutenzioni occasionali.

Serve un piano chiaro:

✔ pulizia completa delle aree verdi

✔ rimozione delle situazioni di pericolo

✔ verifica delle strade transennate

✔ programmazione stabile della manutenzione

Perché la sicurezza non può più aspettare.

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