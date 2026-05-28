Incendi nei Comparti di Manfredonia: “La sicurezza non può più aspettare”
Incendi nei Comparti di Manfredonia: “La sicurezza non può più aspettare”
CA4: dopo l’incendio non serve più un intervento tampone, serve mettere in sicurezza
Dopo oltre un mese e mezzo, nei comparti si è intervenuti soltanto con uno sfalcio parziale nel CA1, mentre in altre aree la situazione continua a peggiorare.
Ieri nel CA4 è divampato un incendio che ha evidenziato un problema molto serio: la sicurezza dell’intero quartiere.
Durante l’intervento, i Vigili del Fuoco hanno avuto difficoltà operative anche per la presenza di transenne che chiudono da anni strade già completate ma mai realmente aperte e consegnate.
È chiaro che il mancato completamento e collaudo delle opere di urbanizzazione stia creando conseguenze concrete per chi vive ogni giorno questi comparti.
Assessore Valentino, oggi il tema non è più soltanto il decoro urbano o lo sfalcio delle erbacce.
Il tema è:
• prevenzione incendi
• accessibilità dei mezzi di soccorso
• manutenzione delle aree verdi
• messa in sicurezza del quartiere
Comprendiamo le complessità burocratiche legate ai comparti non collaudati, ma quando esistono potenziali rischi per la pubblica incolumità è necessario che tutti i soggetti coinvolti — Comune, Consorzio e responsabili delle urbanizzazioni — intervengano con urgenza.
I cittadini non possono continuare a vivere tra aree abbandonate, strade chiuse e manutenzioni occasionali.
Serve un piano chiaro:
✔ pulizia completa delle aree verdi
✔ rimozione delle situazioni di pericolo
✔ verifica delle strade transennate
✔ programmazione stabile della manutenzione
Perché la sicurezza non può più aspettare.
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