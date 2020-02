Inaugurazione della mostra “Stereotipando”

Con un seminario di apertura che si terrà alle ore 10 del 17 febbraio 2020, nell’Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, in Via Arpi 176, verrà inaugurata la Mostra “Stereotipando” , che prende la sua titolazione dal progetto omonimo, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

Alla realizzazione del progetto hanno dato un contributo fondamentale l’Associazione Impegno Donna, in qualità di capofila, e i vari partner che hanno lavorato in stretta sinergia e collaborazione: l’Università di Foggia, l’Ipsia “A. Pacinotti”, il Comune di San Giovanni Rotondo, il Comune di San Nicandro Garganico.

L’obiettivo dell’intero progetto consiste nel rilevare, far emergere e contrastare gli stereotipi di genere, che influenzano in maniera rilevante la vita di tutti noi, condizionando le nostre scelte e i nostri comportamenti, in maniera negativa e costrittiva.

Nella mostra, che rimarrà aperta nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 2020, nei locali del Dipartimento di Studi Umanistici, (Piano Terra, in Via Arpi 155), verrà esposto tutto il materiale prodotto dagli studenti e dalle studentesse delle tre scuole coinvolte – Liceo Scientifico “G. Marconi”, Ipsia “A. Pacinotti”, IISS De Rogatis-Fioritto , che hanno progettato vari elaborati durante i laboratori coordinati dalla professoressa Antonella Cagnolati, con l’apporto delle professoresse Marina D’Errico, Eleonora Benvenuto, Maria De Santis, Anna Ciaccia.