Sport Capitanata
In stand-by la trattativa per la cessione dell’Audace Cerignola
In standby la trattativa tra Grieco e la cordata di imprenditori di Margherita di Savoia per la cessione el Cerignola.
Lo scrive Contropiede – Puglia & Basilicata.
Prende quota, invece, la cordata di imprenditori cerignolani, oggi già sponsor del club del presidente gialloblù.
Nardiello, attualmente vice presidente, guiderebbe la cordata insieme ad altri imprenditori, uno é Manduano di Ecodaunia. Ce n’è anche un altro, ma non è da escludere che la base societaria si allarghi di altri sponsor che entrerebbero in quota.
Trattativa in corso, che potrebbe chiudersi quando finirà il campionato di Serie C.