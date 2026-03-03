In stand-by la trattativa per la cessione dell’Audace Cerignola

Sport Capitanata

3 Marzo 2026
In standby la trattativa tra Grieco e la cordata di imprenditori di Margherita di Savoia per la cessione el Cerignola.

Lo scrive Contropiede – Puglia & Basilicata.

Prende quota, invece, la cordata di imprenditori cerignolani, oggi già sponsor del club del presidente gialloblù.

Nardiello, attualmente vice presidente, guiderebbe la cordata insieme ad altri imprenditori, uno é Manduano di Ecodaunia. Ce n’è anche un altro, ma non è da escludere che la base societaria si allarghi di altri sponsor che entrerebbero in quota.

Trattativa in corso, che potrebbe chiudersi quando finirà il campionato di Serie C.

