Peppino Impastato era nato oggi – 5 di Gennaio a Cinisi – prov. di Palermo -1948 – Giornalista e specker radiofonico , denunciava con parole tra l’aria e il vento scomodo , e non aveva paura di nessuno in nessun modo…stamani avrebbe compiuto 72 anni.«Passeggio per i campi con il cuore sospeso nel sole.» Si ricorda che fu ammazzato in un atto brutale il 9 maggio 1978…e pochi ne parlarono…dapprima – poi in seguito…ci fu…

di Claudio Castriotta