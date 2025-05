[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Impartita la benedizione al “Camper della salute” che presto fungerà anche da autoemoteca per la raccolta sangue

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, Gargano Vita e l’IRCCS Casa Sollievo della sofferenza

Stamane, dinanzi il pronao dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, l’arcivescovo padre Franco Moscone, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, ha impartito la benedizione al nuovo “Camper della salute”, un progetto nato grazie alla sinergia tra la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo, Gargano Vita e l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Il “Camper della salute” è uno strumento prezioso per portare prevenzione, ascolto e assistenza sanitaria direttamente tra la gente, nei luoghi in cui spesso il bisogno resta inascoltato, fungendo, grazie al processo di accreditamento avviato presso la Regione Puglia, anche da autoemoteca.

All’evento di stamane ‒ un momento simbolico e profondamente significativo, che testimonia il forte legame tra l’Opera di Padre Pio, il mondo della cooperazione e la comunità locale ‒ hanno partecipato il presidente della Banca di Credito Cooperativo, Giuseppe Palladino, il presidente di Gargano Vita, Donato Antonacci e il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, Gino Gumirato.

«Con il “Camper della Salute” – ha dichiarato il Presidente della Banca di Credito Cooperativo, Giuseppe Palladino – vogliamo rafforzare il nostro impegno verso il territorio, promuovendo una cultura della prevenzione e della prossimità. È un gesto semplice, ma profondamente concreto, che nasce dall’ascolto dei bisogni delle persone e dalla volontà di camminare accanto a tutti. Siamo particolarmente contenti che questo avvenga in collaborazione con una realtà come Casa Sollievo della Sofferenza, uno degli Ospedali più importanti del nostro territorio e dell’intero Mezzogiorno. Insieme, possiamo costruire una comunità più attenta, più solidale, più umana».

«Ringrazio la Banca di Credito Cooperativo di San Giovanni Rotondo per aver messo in piedi questa collaborazione alla quale abbiamo aderito senza esitazione ‒ ha sottolineato Gino Gumirato, direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della sofferenza ‒. Una collaborazione reciproca che evidenzia un forte senso di responsabilità sociale e di vicinanza alle esigenze della popolazione e del territorio da parte di entrambi gli Istituti, bancario e ospedaliero».

«L’accordo culminato stamane con la benedizione del camper – ha dichiarato Giuseppe Fania, medico responsabile del Centro Trasfusionale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza ‒ ci darà la possibilità di utilizzare anche il nuovo mezzo, più agile e confortevole, per coprire in maniera agevole tutto il vasto territorio della Provincia di Foggia, compresi i territori meno accessibili come il Gargano e Sub Appenino Dauno. Colgo l’occasione per ringraziare – ha concluso Fania – gli operatori sanitari del reparto per l’intenso lavoro di raccolta, le sedi locali delle associazioni Avis, Fidas e Fratres per la collaborazione, infine i donatori di sangue per la loro preziosa disponibilità. Con il supporto di tutti, mediante le raccolte esterne riusciamo a ricavare circa il 75% delle oltre 13.000 sacche di sangue raccolte ogni anno. Sangue e derivati che vengono poi utilizzati anche come terapie salvavita in diverse patologie e durante gli interventi chirurgici. Grazie a tutti!».