Imma Tataranni 4: si sfiora la “rissa” in conferenza stampa

Tensione palpabile alla conferenza stampa di lancio della quarta stagione di “Imma Tataranni – Sostituto Procuratore”, dove la scrittrice Mariolina Venezia e l’attrice protagonista Vanessa Scalera si sono trovate al centro di un acceso scambio di accuse. La polemica è scoppiata dopo che Scalera, rispondendo a una domanda su un’apparente dimenticanza di Venezia durante il Festival di Sanremo, ha affermato di essersi “semplicemente dimenticata” di salutarla.

Mariolina Venezia critica l’attrice protagonista di Imma Tataranni

Mariolina Venezia ha colto l’occasione per lanciare una frecciata a Scalera, dichiarando: “Avendo creato il personaggio di Imma Tataranni, non posso che essere una fan di tutti gli ingrati”. Le sue parole, che insinuavano un’accusa di ingratitudine nei confronti dell’attrice, hanno suscitato sorpresa tra i presenti. Venezia ha continuato, affermando di apprezzare la libertà di Scalera, ma il tono polemico non è passato inosservato.

Visibilmente irritata, Scalera ha risposto, sottolineando di aver sempre riconosciuto il contributo della scrittrice nelle sue interviste, e di non dover nulla a Venezia. Ha criticato la “volgare polemica” sollevata dalla scrittrice, ricordando che durante la prima conferenza, Venezia aveva mostrato un atteggiamento di ingratitudine.

La controversia ha messo in luce le tensioni tra autori e interpreti, ma non ha oscurato l’attesa per il debutto della quarta stagione, prevista per domenica 23 febbraio su Rai 1.