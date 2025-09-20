Imitano la voce della figlia con l'IA inscenando un incidente: anziana derubata di soldi e gioielli

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Controversa vicenda accaduta a Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, dove un’anziana signora è stata derubata di un’ingente somma di denaro e dei suoi gioielli più preziosi: era convinta che sarebbero serviti per scagionare sua figlia.

Secondo le ricostruzioni, infatti, alcuni ignoti avrebbero telefonato la donna dicendole che sua figlia aveva provocato un grave incidente e dei danni notevoli, dunque l’unico modo per evitare ripercussioni giuridiche era quello di pagare.

I malfattori hanno anche raggirato l’anziana utilizzando la voce della figlia con l’Intelligenza Artificiale, rendendo il tutto più credibile.

La donna ha consegnato quindi all’uomo misterioso denaro, un bracciale, un orologio e la fede nuziale: la vittima si è accorta del furto solo dopo essersi confidata con la vicina di casa, che le ha consigliato di sporgere denuncia.

Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute e ora sono alla ricerca dei responsabili.