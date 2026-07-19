Il Walking Night Tour svela una Manfredonia inedita: tra le antiche mura custodi di storia tutto il fascino del patrimonio culturale locale

Il Walking Night Tour svela una Manfredonia inedita e dal fascino inaspettato. L’iniziativa promossa dalla ProLoco ha offerto ai partecipanti una passeggiata immersiva tra le antiche mura custodi dell...

Il Walking Night Tour svela una Manfredonia inedita e dal fascino inaspettato. L’iniziativa promossa dalla ProLoco ha offerto ai partecipanti una passeggiata immersiva tra le antiche mura custodi della storia della città.

Si è svolto nella serata di venerdì 17 luglio il Walking Night Tour dedicato alla scoperta dell'antica cinta muraria di Manfredonia. La passeggiata ha offerto a cittadini e visitatori l'opportunità di scoprire la città da una prospettiva insolita, di respirarne la storia custodita tra antiche pietre del Castello Svevo Angioino Aragonese e i tratti ancora ora visibili delle sue mura. L'itinerario immerso nell'atmosfera suggestiva della sera si è rivelato un'esperienza di grande fascino, nella quale il patrimonio culturale locale ha rivelato la bellezza senza tempo di cui è testimone.

Dal Castello alle antiche mura fino alle principali arterie del centro storico

Dalla Terrazza Info Point, punto di ritrovo della serata, il gruppo è giunto al Castello, cuore pulsante dell'itinerario. Determinante il contributo della guida Andrea Stuppiello, che con i suoi racconti appassionati, arricchiti da curiosi aneddoti ha catturato l'attenzione dei partecipanti. La sua voce li ha accompagnati alla scoperta delle origini del Castello Svevo-Angioino-Aragonese e delle vicende storiche che ne hanno segnato l'evoluzione nel corso dei secoli. Il percorso ha condotto il gruppo verso alcuni dei torrioni della città, preziosa testimonianza dell'antico sistema difensivo. Il gruppo si è successivamente diretto verso la Cattedrale di San Lorenzo Maiorano, attraversando alcuni tra i più eleganti e vetusti palazzi del centro storico. Si è proseguito verso via San Lorenzo, una delle arterie del centro storico, dove si è svelata la storia dell'antico Ospedale Orsini. Fondato nel 1678 per volontà dell'arcivescovo Vincenzo Maria Orsini, poi Papa Benedetto XIII, l'ex ospedale è stato un'importante struttura socio-assistenziale e medica. Ultima tappa del percorso la Chiesa di San Domenico, affacciata su Piazza del Popolo, un luogo spesso attraversato con distrazione ma custode di una storia ricca e affascinante.

Il Walking Night Tour svela una Manfredonia inedita: tra le antiche mura custodi di storia tutto il fascino del patrimonio culturale locale

Il Walking Night Tour svela una Manfredonia inedita: tra le antiche mura custodi di storia tutto il fascino del patrimonio culturale locale