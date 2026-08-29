Ilary Blasi si sposa: la cerimonia prima del ritorno al Grande Fratello Vip

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Ilary Blasi tornerà presto in televisione alla guida della nuova edizione del Grande Fratello Vip. La conduttrice romana è stata confermata nuovamente al timone del reality show dopo l’ottimo successo ottenuto con la scorsa stagione vinta da Alessandra Mussolini. Ma prima di gestire gli animi degli inquilini della casa più famosa d’Italia, la donna giurerà amore eterno a Bastian Muller. Ad annunciare la lieta novella è stato Gabriele Parpiglia al Quotidiano Nazionale. Il portale ha riportato che Ilary Blasi convolerà a nozze con l’imprenditore tedesco a Rovello: “Sono arrivate le pubblicazioni e sono partiti gli inviti agli amici più intimi. A Villa Cimbrone il cuore della festa. Nozze blindate, massima riservatezza.“

Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller a Rovello

La conduttrice romana è pronta a sposare Bastian Muller in una cerimonia a Rovello alla presenza di pochi intimi. Ilary Blasi trascorrerà alcuni giorni col neo marito prima di tornare subito a lavoro. Il 17 settembre, infatti, la donna guiderà la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Per la presentatrice di Mediaset è il secondo matrimonio. In passato, la donna è stata sposata con Francesco Totti, ex capitano della Roma dal quale ha avuto tre figli Chanel, Cristian ed Isabel. Dopo aver divorziato a luglio 2026, Ilary Blasi è pronta a voltare pagina con Bastian Muller, imprenditore tedesco con la quale è legata dal 2022.

Ilary Blasi, conduttrice GF VIP (screen Mediaset Infinity)