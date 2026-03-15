Ilary Blasi pronta a sposare Bastian Muller: matrimonio in arrivo dopo il divorzio da Totti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ilary Blasi, la celebre conduttrice televisiva, ha annunciato oggi, domenica 15 marzo, durante la sua ospitata a Verissimo, il suo prossimo matrimonio con l’imprenditore tedesco Bastian Muller. La cerimonia, tuttavia, avverrà solo dopo la conclusione del divorzio con Francesco Totti, ex capitano della Roma.

«Ci siamo, siamo ai titoli di coda», ha dichiarato Blasi con ironia parlando della separazione dall’ex calciatore. «Se tutto va come deve andare, si spera tra poco», ha aggiunto, lasciando intendere che la fine delle pratiche legali è ormai imminente.

La conduttrice non ha voluto svelare ulteriori dettagli sul matrimonio, definendo l’evento al momento «top secret». Rimangono dunque misteriosi luogo, data e stile della cerimonia, ma l’attesa dei fan è già alta.

Il ritorno in televisione

Oltre alle novità sentimentali, Ilary Blasi ha parlato del suo ritorno sul piccolo schermo: tornerà al timone del Grande Fratello Vip, in partenza martedì 17 marzo su Canale 5. «Siamo pronti, sono felice di questa nuova avventura», ha dichiarato la conduttrice, confermando l’entusiasmo per la nuova stagione del reality show che promette colpi di scena e nuove dinamiche tra i concorrenti.

Il ritorno di Blasi in televisione arriva dopo un periodo di grande cambiamento nella sua vita privata, segnato dalla separazione dall’ex marito Totti. I fan seguono con attenzione ogni aggiornamento, curiosi di scoprire come la conduttrice affronterà questa nuova fase, sia sul fronte sentimentale che professionale.