Ilary Blasi pronta a convolare a nozze con Bastian: arriva l’anello e la proposta inaspettata

Ilary Blasi ha dovuto fare i conti con il clamoroso flop di The Couple, nuovo programma che ha condotto su Canale 5 ma che è stato sospeso prima del previsto perché non ha rispettato le aspettative. Ma se dal punto di vista professionale le cose non sono andate benissimo non si può dire lo stesso in merito alla sua sfera personale.

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Totti la nota conduttrice ha ritrovato l’amore con Bastian Muller, i due stanno insieme da circa due anni e la loro relazione procede e a gonfie vele. Il settimanale Chi fa sapere che il compagno di Ilary Blasi nei giorni scorsi le ha fatto una speciale sorpresa mentre erano a Como

Ilary Blasi al settimo cielo: il compagno Bastian Muller le ha chiesto di sposarlo

I due hanno trascorso qualche giorno insieme a Villa d’Este e dopo aver noleggiato una barca si sono resi protagonisti di un momento davvero romantico. In modo del tutto inaspettato Bastian Muller mentre facevano un giro sul lago di Como si è inginocchiato, ha mostrato l’anello alla compagna e le ha fatto la proposta di matrimonio.

Ilary Blasi è apparsa stupita ed emozionata, in preda alla gioia ha baciato il compagno in modo passione e sembra che abbia accettato di diventare sua moglie. L’amatissima conduttrice ufficializzerà presto la novità? Non ci resta che attendere per scoprirlo