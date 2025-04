Manila Nazzaro e Stefano Oradei in lacrime a The Couple: “Abbiamo provato a fare un figlio…”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Continua il percorso di Manila Nazzaro e Stefano Oradei a The Copule, nuovo reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Entrambi nei giorni scorsi si sono lasciati sfuggire rivelazioni molto personali, la conduttrice ne ha parlato con loro durante la diretta di ieri sera ed entrambi si sono commossi.

Insieme da qualche anno i due sono convolati a nozze da poco e sono più complici e innamorati che mai, nella casa hanno ammesso di avere un grande desiderio, quello di diventare genitori. L’ex Miss Italia ha già due figli nati da una passata relazione, per il ballerino invece sarebbe il primo figlio. Manila Nazzaro ha rivelato che lei e il marito hanno provato ad avere un figlio ma fino ad ora non ci sono ancora riusciti. Il suo sogno è quello di renderlo padre, pensa che potrebbe essere il migliore del mondo.

Il desiderio di Manila Nazzaro e Stefano Oradei di avere un figlio: entrambi scoppiano in lacrime a The Couple

Stefano Oradei ci ha tenuto a precisare che loro hanno già una famiglia meravigliosa che la moglie le ha donato. Sul desiderio di paternità ha aggiunto: “Se la vita ci farà questo regalo fantastico, saremo davvero felici, ma lo siamo già. Manila non deve dimostrare nulla”.

Manila Nazzaro ha fatto sapere di essersi sentita inadeguata e in colpa per non essere ancora riuscita a rendere il marito padre e a realizzare questo loro sogno. Ha però detto che lui è sempre meraviglioso e riesce a scacciare ogni volta questo pensiero. A The Couple ha poi rivelato: “Abbiamo costruito un altro equilibrio, anche se il sogno c’è sempre”.