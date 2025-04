Ilary Blasi in ansia prima di The Copule svela: “Sono ferma da un po’”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Debutterà stasera su Canale 5 in prima serata il nuovo reality condotto da Ilary Blasi, The Couple e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà. Il cast è stato già svelato, le coppie si impegneranno per aggiudicarsi l’importante montepremi di un milione di euro.

A poche ore dalla messa in onda della prima puntata la nota conduttrice si è lasciata sfuggire interessanti rivelazioni nel programma web di Alfonso Signorini, Boom. Tanti sono i successi conquistati nel corso della sua carriera e dopo un periodo di stop sta per tornare sul piccolo schermo. È pronta per la diretta? Il merito a ciò Ilary Blasi ha fatto sapere che pronta è un parolone, però ci proverà. Ha poi aggiunto: “Io sono ferma da un po’. Ogni volta mi domando se sono capace, se mi ricordo“.

Nomi inediti a The Couple: le rivelazioni di Ilary Blasi sul cast

È ovvio che ci sia sempre un po’ di tensione prima di una diretta, con ironia però la conduttrice ha fatto sapere che non può certo scappare quindi andrà a condurre il programma. Parlando del cast ha invece detto che ci sono nomi inediti, persone che non hanno mai partecipato ad altri reality. Ad Alfonso Signorini ha detto che le piace il fatto che siano totalmente nuovi al sistema e al meccanismo.

Riferendosi al cospicuo montepremi ha invece detto: “Se si scanneranno per vincere questo milione? Alla fine lo sai, quando ci sono di mezzo i soldi”. Ilary Blasi ha poi fatto sapere che a The Couple conta la bravura, però anche la fortuna gioca un ruolo importante. Ha poi concluso dicendo che sarà un gioco di incastri e sarà curioso vedere come alla fine riusciranno ad arrivare.