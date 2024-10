Il Vitulano Drugstore Manfredonia parte con una sconfitta contro la Fortitudo Pomezia

Partenza lanciata in campionato da parte della Fortitudo Pomezia 1957 che al Palalavinium si è imposta per 4-2 sul Vitulano Drugstore C5 Manfredonia di David Ceppi nel match valevole per la prima giornata di Serie A. Prestazione maiuscola da parte dei ragazzi di Gianfranco Angelini che, avanti per 4 – 0, hanno lasciato soltanto nel finale un po il fianco alla squadra ospite che con il portiere di movimento ha provato a riaprirla.

Mattatori del match Ludgero Lopes, subito a segno nella sua prima ufficiale in Italia, Miguel Angelo, Lorenzo Bueno e Christopher Cutrupi.

PRIMO TEMPO – Mister Gianfranco Angelini non può contare sugli squalificati Matteus e Cutrignelli e parte con il capitano Francesco Molitierno a difendere la porta, poi Daniele Gattarelli, Miguel Angelo, Tiaguinho e Ludgero Lopes. Sul fronte opposto lo starting five di David Ceppi è formato da Dovara, Lucho, Belloni, Andrè e Ronaldo.

Ludgero Lopes impegna subito Dovara in angolo con una grande girata, poi gara sospesa per un po di minuti per un malore occorso al cronoman Pierluigi Minardi di Cosenza che rientrerà per poi fermarsi definitivamente. Si riparte dal 4’ con Musumeci che mura Michele Raubo un attimo prima della battuta a rete.

Al 7:30” primo squillo di Manfredonia con l’ex Lazio Pezzin che trova però davanti a sé un grandissimo Molitierno nella deviazione angolo. Minardi è costretto ad abbandonare definitivamente il campo e dopo altri 10 minuti di stop si riesce a trovare un sostituto che può prendere il suo posto.

Si riparte dal 7:50” e la Fortitudo dopo 10 secondi trova il vantaggio con un gol meraviglioso al volo di Ludgero Lopes che bagna nel migliore dei modi il suo esordio ufficiale nel campionato italiano (1 – 0).

Il pivot portoghese mette in costante apprensione la retroguardia pugliese ed al 10:30” dopo una splendida azione personale la manda di poco alta sulla traversa. Un minuto più tardi è il mancino di Lorenzo Bueno ad impegnare Dovara in un intervento monstre.

Il portiere ospite salva ancora sulla giocatona di Cutrupi, che si ripete al 13:30” con una mezza rovesciata neutralizzata ancora alla grande da Dovara.

A 2:50” dall’intervallo Lucho si divora il pareggio a due passi da Molitierno e si va al riposo con i ragazzi di Angelini in vantaggio.

SECONDO TEMPO – Un giro di lancette e Molitierno si oppone al calcio di punizione del capitano ospite Mauro Canal, ma dall’altra parte del campo è Miguel Angelo a trovare il varco giusto per il 2 – 0 della Fortitudo Pomezia.

La squadra di Gianfranco Angelini tiene benissimo il campo e appare in totale controllo del match e al 7’ trova il meritatissimo 3-0 con la deviazione vincente di Lorenzo Bueno che finalizza nel migliore dei modi una ripartenza sull’asse Raubo – Tiaguinho.

La gara si mette sui binari più congeniali alla squadra di Pomezia. Miguel Angelo sfiora il poker al 10’ (Dovara si salva con l’ausilio della traversa) poi è Cutrupi a gonfiare la rete per il 4-0 della Fortitudo con un destro secco.

Andrè Ferreira (portiere di movimento) accorcia per Manfredonia al 12:49” (4 -1). Squadra ospite a trazione anteriore con il power play e Canal a 1:57” dal termine la mette dentro per il gol che vale il 4 – 2.

Alessandro Bellardini – Responsabile Comunicazione Gruppo Bizzaglia