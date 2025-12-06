Il Villaggio di Natale in Montagna San Salvatore

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL VILLAGGIO DI NATALE IN MONTAGNA ✨🎄 Lo stavamo preparando da tempo… e abbiamo aspettato il momento giusto per annunciarlo perché volevamo che fosse perfetto in ogni dettaglio. Ora possiamo dirlo: il Natale sta arrivando e sarà magico come non mai!

📅 Due domeniche speciali: ⭐ 21 dicembre ⭐ 28 dicembre

📍Frazione Montagna San Salvatore

Un vero e proprio percorso nel cuore del Natale, pensato per grandi e piccini:

🎅 Si parte dalla Casa di Babbo Natale: 📸 foto con Babbo Natale ✉️ letterina da lasciare con gli Elfi 🦌 Slitta con le renne pronta per un momento da sogno

🍭 Proseguendo, vi aspetta la Casa dei Dolci, Pettole calde e profumi irresistibili.

🌟 E per concludere… il momento più atteso: Presepe vivente nella grotta, con tutte le figure tradizionali e gli zampognari che renderanno l’atmosfera ancora più magica.

Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale come in una fiaba! ✨

Un grazie speciale al nostro sponsor per il supporto e la fiducia


