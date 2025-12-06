Il Villaggio di Natale in Montagna San Salvatore
IL VILLAGGIO DI NATALE IN MONTAGNA ✨🎄 Lo stavamo preparando da tempo… e abbiamo aspettato il momento giusto per annunciarlo perché volevamo che fosse perfetto in ogni dettaglio. Ora possiamo dirlo: il Natale sta arrivando e sarà magico come non mai!
📅 Due domeniche speciali:
⭐ 21 dicembre
⭐ 28 dicembre
📍Frazione Montagna San Salvatore
Un vero e proprio percorso nel cuore del Natale, pensato per grandi e piccini:
🎅 Si parte dalla Casa di Babbo Natale: 📸 foto con Babbo Natale ✉️ letterina da lasciare con gli Elfi 🦌 Slitta con le renne pronta per un momento da sogno
🍭 Proseguendo, vi aspetta la Casa dei Dolci, Pettole calde e profumi irresistibili.
🌟 E per concludere… il momento più atteso:
Presepe vivente nella grotta, con tutte le figure tradizionali e gli zampognari che renderanno l’atmosfera ancora più magica.
Vi aspettiamo per vivere insieme la magia del Natale come in una fiaba! ✨
Un grazie speciale al nostro sponsor per il supporto e la fiducia @maioranohotel