Il vescovo di Manfredonia a Brindisi: «Uscire dalla Nato per fare la pace»

Il Vescovo di Manfredonia padre Franco Moscone lo scorso 25 giugno è stato ospite dell’incontro “Ripudia la guerra, Prepara la pace”, organizzato dall’Associazione Archivio per l’Alternativa “Michele Di Schiena” e dal Movimento “Manifesto 4 Ottobre”.

«Sono stato prudente abbastanza?», si è chiesto in modo ironico il vescovo di Manfredonia Franco Moscone, dopo aver detto che dovremmo uscire dalla Nato. Facendoci intuire che la prudenza non sempre è una virtù. All’avvio del suo intervento ha sottolineato, dal punto di vista educativo, come è la scuola del “merito” a spingere sin dell’infanzia a trattare l’altro che sta accanto come nemico con cui competere o gareggiare. E questo favorisce modelli culturali che fanno prevalere, nei comportamenti, la forza e la violenza sulla cooperazione e sulla fratellanza. Con una analisi storica puntuale del conflitto tra Ucraina e Russia ha sostenuto, inoltre, che esso è il conflitto delle occasioni perdute da parte dei Paesi europei: se in occasione dello scioglimento del patto di Varsavia, l’alleanza militare tra l’Unione Sovietica e i suoi Paesi satelliti dell’Europa orientale, il primo luglio 1991 a Praga, fosse stata sciolta anche la Nato perché senza più alcun senso politico e militare, non ci sarebbero stati tre anni drammatici di guerra tra Ucraina e Russia. Ed ha concluso con forza ricordando come l’Europa che firma un accordo per portare le spese militari della Nato al 5% del Pil entro il 2035 «non è la mia Europa»: «Bisogna avere il coraggio di sganciarci dal guinzaglio della Nato e uscire da essa».

tratto da Adista News