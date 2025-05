“Il Velo di Lucrezia”: il Romanzo di Carla Maria Russo, la presentazione a Manfredonia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia si prepara ad accogliere un importante evento letterario con la presentazione del nuovo romanzo di Carla Maria Russo, “Il Velo di Lucrezia”. L’appuntamento è fissato per venerdì 30 maggio 2025, alle ore 19:00, Piazzetta Mercato 9, l’evento organizzato dalla Mondadori Bookstore di Manfredonia in Corso Manfredi 226. L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di partecipare a questo incontro culturale.

La serata vedrà la partecipazione dell’autrice stessa, Carla Maria Russo, che dialogherà con la professoressa Eleonora Petrangelo. Sarà un’occasione preziosa per approfondire i temi e le ispirazioni che hanno dato vita a “Il Velo di Lucrezia”, un romanzo che si annuncia come un’immersione profonda nelle dinamiche umane e artistiche.

Carla Maria Russo, scrittrice affermata nel panorama italiano, è nota per la sua capacità di intrecciare accuratezza storica con trame avvincenti e personaggi complessi. “Il Velo di Lucrezia” non fa eccezione, portando i lettori nella Firenze del 1464 e raccontando una storia intrisa di passione, arte e segreti.

Il romanzo, edito da Neri Pozza, si concentra su un amore proibito, travolgente e scandaloso per l’epoca, che si eternerà in un’opera d’arte immortale. La trama esplora la bellezza, l’ossessione e il potere salvifico dell’arte, interrogandosi sui modi in cui si nasce alla vita e sulla forza distruttiva delle passioni. La figura di Lucrezia, al centro della narrazione, promette di essere un personaggio memorabile.

Questa presentazione rappresenta un’opportunità unica per gli amanti della lettura di incontrare una delle voci più significative della narrativa storica contemporanea e di esplorare le profondità di un romanzo che promette di lasciare il segno. L’evento è organizzato dalla Mondadori Bookstore di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di Manfredonia.