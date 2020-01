Il tema del Plastic Free al centro dell’attenzione degli alunni

Se lo ami lo proteggi: questo il motto degli alunni dell’I. T. “Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia che hanno partecipato al progetto #PlasticFreeGC promosso dal Capitaneria di Porto che ha sede nella nostra città.

Il progetto intende sensibilizzare le nuove generazioni al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente marino. La scuola svolge una funzione fondamentale nella formazione ed educazione dei ragazzi e può avere un ruolo centrale nel promuovere alle nuove generazioni la tutela ambientale e la questione della minaccia rappresentata dall’inquinamento da plastiche, ovvero sull’importanza di preservare l’ecosistema marino.

I video mostrati, relativi all’ “isola di plastica” nota anche come Pacific Trash Vortex, hanno letteralmente catturato l’attenzione degli alunni, stimolando in loro il desiderio di intraprendere un percorso virtuoso in difesa dell’ambiente.

L’incontro partecipato è terminato con un applauso contagioso nei confronti di Umberto Leone, Primo Maresciallo della Capitaneria di Porto, il quale si è complimentato per l’interesse e l’attiva partecipazione degli studenti.

L’Istituto Tecnico “Fermi-Rotundi-Euclide” di Manfredonia, ha sempre trasmesso e condiviso con gli alunni le questioni riguardanti l’ecologia, vale per tutti l’adesione al progetto Guardiani della Costa, attraverso esperienze dirette, collaborazioni aperte, visite didattiche, viaggi di istruzione e tanto altro. Tutto questo nell’ambito di un progetto di promozione della tutela ambientale e della crescita culturale e civica degli alunni.