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Il Talento incontra il Cuore

📅 Mercoledì 17 Giugno

🕣 Ore 20:30

📍 Giardini Monsignore – Mattinata

Il Rotary Club Manfredonia, insieme agli amici di Slow Food Manfredonia e dell’ARS Manfredonia, è lieto di presentare “Il Talento incontra il Cuore”, una serata di gala e show cooking dedicata ai valori della solidarietà, dell’inclusione e della condivisione.

L’evento nasce dal desiderio di creare un momento autentico di incontro tra associazioni, territorio e giovani talenti, rafforzando quello spirito di collaborazione che rende sempre più forte la nostra famiglia associativa.

Protagonisti della serata saranno i ragazzi dell’ARS e gli studenti dell’Istituto Alberghiero, che, insieme ad alcuni chef del territorio, tra cui Lucio Mele e Luigi De Vita daranno vita a uno speciale show cooking capace di unire passione, creatività ed emozione.

Non sarà soltanto una cena, ma un’esperienza fatta di sapori, sorrisi, amicizia e partecipazione, dove il talento diventa strumento di inclusione e il cuore il vero filo conduttore della serata.

Seguiranno nei prossimi giorni ulteriori dettagli sul programma completo e sulle modalità di prenotazione.

Vi aspettiamo per vivere insieme una serata speciale, dove il talento incontra davvero il cuore.