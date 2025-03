[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sipontino Matteo Murgo D.J. andrà in onda Martedì 11 marzo 2025 alle ore 20:30 su canale 9

Don’t Forget the Lyrics 1 Stagione

Gabriele Corsi conduce la sfida tra appassionati di musica. Stai sul pezzo! SUL NOVE 9.

Il nostro cittadino Sipontino Ispettore Ambientale Territoriale CIVILIS – Matteo Murgo D.J. accompagnato dal suo papà il Vice Comandante del nucleo operativo Pasquale Murgo nella gionata del 10 Gennaio in Roma, ha partecipato e registrato come cantante al programma don’t forget the Iyrisc con successo, la sua puntata andrà in onda Martedì 11 marzo 2025 alle ore 20:30 su canale 9. Il Presidente Nazionale Civilis generale Giuseppe Marasco si è congratulato con il suo volontario Ispettori, apprezzando molto le sue doti di cantante ma soprattutto di Disc Jockey.