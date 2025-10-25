[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il sindaco di Manfredonia incontra i residenti di San Salvatore

Ieri, a San Salvatore, abbiamo iniziato ‘Quartieri in Comune’, un modo per ascoltare, incontrare, fare il punto su un percorso avviato al servizio della comunità.

La qualità della vita va salvaguardata, la partecipazione va coltivata. E salvaguardare la qualità della vita vuol dire mettere in campo non solo servizi, prendendisi cura delle persone e degli spazi, ma sopratutto valorizzare un territorio.

Abbiamo raccontato un anno di lavoro, le difficoltà trovate, le cose fatte, quelle non fatte e le tante cose da fare, ma, alla luce anche del confronto di ieri, in cui famiglie, ragazzi e singoli cittadini hanno evinziato non solo criticità, ma avanzato proposte, possiamo dire che sempre più abbiamo bisogno di ogni cittadino, perché un sindaco, una giunta, un’amministrazione, non riuscirà mai a cambiare nulla in positivo se non è un ‘ noi’ a farlo.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia