Incontro pubblico 28 maggio, ore 18:30, San Giovanni Rotondo

“Il ruolo di Enti locali e cittadini nel contrasto alle infiltrazioni mafiose sui territori”

A San Giovanni Rotondo prosegue il percorso aperto di costituzione del presidio di Libera

Mercoledì 28 maggio 2025, alle ore 18.30, presso il chiostro comunale “Francesco Paolo Fiorentino”

in San Giovanni Rotondo, i coordinamenti provinciali di “Libera, associazioni, nomi e numeri contro

le mafie” e “Avviso Pubblico” organizzano un incontro aperto a tutti dal titolo “Il ruolo di Enti locali

e cittadini nel contrasto alle infiltrazioni mafiose sui territori”.



Conoscenza, consapevolezza e aderenza all’alto valore delle istituzioni sono sempre più necessarie

per il sano sviluppo delle comunità, nelle quali iniziative come queste vogliono contribuire ad

incentivare e rafforzare quelle buone pratiche civiche a tutela, non solo dei subdoli attacchi del

malaffare, ma anche dell’indifferenza e dalla “normalizzazione”.



Dopo i saluti istituzionali, affidati all’assessore alla cultura del Comune di San Giovanni Rotondo,

Gennaro Tedesco, e alla dott.ssa Federica Bianchi, co-referente regionale di Libera Puglia,

interverranno per approfondire il tema dell’incontro la dott. Giuliano Sereno, del Coordinamento

Provinciale di Libera Foggia e il coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, nonché sindaco di

Mattinata, Michele Bisceglia.

Conclusioni affidate a S.E.R. Mons. Franco Moscone, Arcivescovo della Diocesi di Manfredonia –

Vieste – San Giovanni Rotondo, una delle voci più ferme e decise del territorio nel denunciare

ingiustizie, soprusi e ogni forma di violenza, compresa quella mafiosa.

Un momento per conoscere, riflettere, interrogarci ed attivarci, insieme.

L’incontro pubblico si inserisce nel percorso del costituendo presidio Libera di San Giovanni

Rotondo, avviato dopo la visita di Don Luigi Ciotti in città, lo scorso 8 agosto 2024. Un percorso

aperto a tutti e tutte coloro che hanno a cuore le sorti della propria comunità e desiderano

impegnarsi.



Invitiamo tutti e tutte a partecipare numerosi convinti che, solo insieme, possiamo realizzare il

sogno di una comunità libera dalla corruzione e dalla violenza mafiosa.

Coordinamento Provinciale Libera Foggia