Il programma: il Natale di Manfredonia 2025

PROGRAMMA

IL NATALE DI MANFREDONIA 2025

Dal 2 al 5 Dicembre

Commedia dialettale – “A mamma’ chi ce la tone?”

A cura di TeatroCinque

ore 20.30 presso Cine-teatro San Michele

Prenotazioni: 348.8994312



Venerdì 5 Dicembre

“L’attualità del Presepe in San Francesco d’Assisi”

A cura di: AIAP – Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Manfredonia

ore 18.00 presso SALA “MONS. VAILATI” – VIA ARCIVESCOVADO



Sabato 6 Dicembre

“I Sapori del Parco” – In occasione del Trentennale del Parco del Gargano

con Slow Food Gargano e Pro Loco

ore 17.00 presso Villa Comunale

Inaugurazione di LUCWOOD con la Street Band dei Babbi Natale

dalle ore 18.30 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37



Domenica 7 Dicembre

“Play Christmas” – Gioco dell’oca gigante, Twister, Snow Globe gonfiabile – Animazione per

bambini

dalle 17.30 alle 20.30 presso Largo Diomede

“IL CASTELLO INCANTATO” Visita guidata del Castello Museo Archeologico Nazionale di

Manfredonia

A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS

1° turno ore 16.00 – 2° turno ore 18.00

Incontro presso Ingresso Castello di Manfredonia – Corso Manfredi

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE

“VIGILIA DELL’IMMACOLATA” – Allestimento di stand gastronomici con pizze fritte e prodotti

tipici

A cura di Parrocchia Santa Maria del grano e San Matteo Apostolo, la Pro Loco e la

Misericordia di Borgo Mezzanone

ore 18.30 presso Parrocchia Santa Maria del Grano – Borgo Mezzanone

“Viaggio in aereo”

a cura di Drammatico Vegetale

ore 18.00 e ore 20.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE



Lunedì 8 Dicembre

Zampognari in città

CON MULIERES GARGANICHE E ZAMPOGNARE DELLA CITTA’ DI PADRE PIO

dalle ore 9.30 SPETTACOLO ITINERANTE NELLE VIE DEL CENTRO

La Posta magica di Babbo Natale – Christmas Welcome Point

con la partecipazione di Artisti di Strada

ore 18.00 presso Piazza del popolo

“L’IMMACOLATA CONCEZIONE TRA ARTE E TRADIZIONE” Visita guidata al circuito di Chiese e

Palazzi del centro storico di Manfredonia con degustazione dei prodotti tipici locali presso la

sagra della pettola in centro

A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS

ore 17.00 – 19.30 incontro presso Piazza Giovanni XXIII – Ingresso Cattedrale

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAEL

“Viaggio in aereo”

a cura di Drammatico Vegetale

ore 11.00 e ore 18.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE



Mercoledì 10 Dicembre

LABORATORIO DI NATALE CON RAFFAELLA FARIELLO – ADESIONE AL PROGETTO “THUN PER

IL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA”

A cura di ANFFAS

dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

Giovedì 11 Dicembre

“IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE”

A cura di Pro Loco Borgo Mezzanone

ore 18.30 presso Piazza Santa Maria del Grano – Borgo Mezzanone



Venerdì 12 Dicembre

“La notte di Biancospino” – Lettura animata con Atelier Creativo (bambini 4-10 anni)

1° turno ore 17.00 – 2° turno 18.30

presso Auditorium Palazzo dei Celestini (accesso Chiostro Biblioteca)

Per iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)

Accensione dell’albero ecosostenibile, pettolata ed esibizione musicale degli alunni della

scuola secondaria di I° grado “Don Milani”

dalle 18.00 alle 20.00 presso Comparto CA9 (zona Eurospin/Panificio Chichino)



Sabato 13 Dicembre

Brush Lettering – Laboratorio di Calligrafia (Giovani e Adulti)

ore 18.00 presso Biblioteca Comunale

Per iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)

“SANTA LUCIA TRA STORIA CULTURA E TRADIZIONE” – Visita guidata degli ipogei “Tufare di

Santa Lucia” e la Chiesetta rupestre di Santa Lucia, conviviale con musica e degustazioni

A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS

dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso Tenuta Santa Lucia – Contrada Posta Tuori SS.89

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE



Domenica 14 Dicembre

“Caccia al Tesoro Fotografica – Christmas Edition” (Aperto a tutte le età)

ore 9.30 raduno – ore 13.00 premiazione presso Chiostro Biblioteca Comunale

Iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)

“Sfida l’Elfo” – Magia interattiva e giochi digitali – ANIMAZIONE PER BAMBINI

DALLE ORE 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

Mercatino Solidale

A cura di ANFFAS Manfredonia e TELETHON

DALLE 9.30 presso Piazza del Popolo

Dolce Giornata Solidale II Edizione

A cura di A.P.S. Quadrifoglio

DALLE 9.30 presso Piazza del Popolo



“NATURA E BENESSERE ALL’OASI LAGUNA DEL RE” – Escursione naturalistica alla scoperta

dell’avifauna e l’habitat lacustre in un luogo di grande riferimento naturalistico e di rinascita

del nostro territorio con una Guida Ambientale Escursionistica

A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS

DALLE 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 Incontro presso Casa Natura c/o Oasi Laguna

del Re in Viale dei Pini snc Siponto

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE

Laboratori e animazione per bambini

DALLE 10.00 presso Parco giochi – zona comparti

“Nel ripostiglio di mastro Geppetto” Di Enrico Messina e Daria Paoletta

a cura di Armaxa Teatro e PagineBianche Teatro

ore 18.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE

Lunedì 15 Dicembre

LETTURE SOTTO L’ALBERO CON LA MAESTRA FLORINDA

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37



Martedì 16 Dicembre

CONCERTO DI NATALE – ARMONIA PER DONARE SPERANZA

EVENTO BENEFICO A CURA DEL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST

ore 20.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE

“Natale senza barriere”

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37



Mercoledì 17 Dicembre

ANGELI CON IL SORRISO II EDIZIONE – ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE

CON ANGELI 2021 E L’OFFICINA DEL SORRISO

dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

“SEPONDE TÒNE U TOK!”

Commedia in due atti in vernacolo

A cura di Associazione Angeli

ore 20.30 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE



Giovedì 18 Dicembre

MY JESUS 3.0 – Daunia Gospel Choir & Band (ingresso libero)

ore 20.30 presso Chiesa Santa Maria delle Grazie

“IL BORGO DI BETLEMME: UN PRESEPE CHE UNISCE”

A cura di: Scuola Alfieri–Garibaldi, Pro Loco Borgo Mezzanone, Parrocchia Santa Maria del

Grano e San Matteo Apostolo e Misericordia Borgo Mezzanone

presepe 16.30 – spettacolo e stand gastronomico ore 19.00 presso Villa comunale e piazza

Santa Maria del Grano – Borgo Mezzanone

Letture con la maestra Antonella

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

“Lettera a Babbo Natale” – Laboratorio creativo con elfi, mascotte Disney e palloncini

modellabili – ANIMAZIONE PER BAMBINI

dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

Sabato 20 Dicembre

“Il sogno di Clara e lo Schiaccianoci” – Lettura animata + Atelier Creativo (bambini 4-10 anni)

1° turno ore 17.00 e 2° turno 18.30 (su prenotazione) presso Auditorium Palazzo dei

Celestini (accesso Chiostro Biblioteca)

Iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)

TEATRINO KAMISHIBAI

A cura di ASSOCIAZIONE LA FENICE

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

Babbo&Mamma Natale in moto

A cura di ASSOCIAZIONE LA FENICE e MANFREDONIA RIDERS

ore 17.00 raduno presso parcheggio Cesarano

Prenotazioni: 3494392888 (Whatsapp)

Trofeo Re Manfredi – Calcio a 5 Special

A cura di ASSOCIAZIONE GARGANO 2000

ore 10.00 presso Palascaloria – Via Scaloria

DiVinCastello – Storie tra le mura, calici sotto le stelle

A cura di: A.I.S. Puglia

dalle ore 19.30 presso Fossato del Castello

“12ª Edizione Babbo Natale in 500”

A cura di: Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Manfredonia in collaborazione con Vespa

Club Manfredonia e Gremium MC Manfredonia

partenza ore 16 presso Porto di levante

Domenica 21 Dicembre

IV Edizione della Regata sotto l’Albero

A cura di: Gargano Sailing Club di Manfredonia

ore 10.00 presso Porto Commerciale – Banchina di Tramontana

LA CIAMBOTTA NATALIZIA

DALLE ORE 10.30 BANDA CARATTERISTICA CON PERCORSO ITINERANTE NELLE VIE DEL

CENTRO

Racconti di Natale… a quattro zampe! Coccole, storie e creatività: un’attività natalizia con

pet therapy, racconto e lavoretto eco-friendly

A cura di Tata Flavia

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

“Natale di Comunità” – CONCERTO DELLA SISTEMUS BIG BAND (ingresso libero)

ore 17.30 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE

Villaggio di Natale, con accensione luminarie, visita alla casa di Babbo Natale e stand

gastronomici con pettole calde, vino, dolci e bevande

A cura di Vento nuovo A.P.S.

dalle 18.30 presso San Salvatore – Frazione Montagna

Concerto solistico di Pianoforte a lume di candela di Giulia Vazzoler: “Sound of light”

(Ingresso libero)

ore 21.00 presso CHIESA SAN PIO – ZONA COMPARTI

Casa di Babbo Natale, slitta viaggiante, face painting e mascotte – ANIMAZIONE PER

BAMBINI

dalle ore 17.30 presso Largo Baselice

Trofeo Re Manfredi – Calcio a 5 Special

A cura di ASSOCIAZIONE GARGANO 2000

ore 10.00 presso Palascaloria – Via Scaloria

Mercatino Solidale

A cura di PASER in collaborazione con ARS Manfredonia, Angeli 2021 e Psychè

dalle 9.30 presso Piazza del Popolo

Dolce Giornata Solidale II Edizione

A cura di A.P.S. Quadrifoglio

dalle 9.30 presso Piazza del Popolo

Laboratori e animazione per bambini

dalle 10.00 presso CHIESA SAN PIO – ZONA COMPARTI

Zampognari itineranti

Dalle 10:00 alle 12:00 presso Zona D32

Dalle 17:00 alle 19:00 presso Borgo Mezzanone



Lunedì 22 Dicembre

“Lettera a Babbo Natale” – ANIMAZIONE PER BAMBINI

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

“Natale sul ring” – Tappa federazione pugilistica italiana

diretto da accademia pugilistica Centra

ore 17.00 presso Palatomaiuolo – V.le Luigi Pirandello, 10

“La notte dello sport” con la partecipazione di artisti di strada

con Ass. Sportive e Scuole di ballo

ore 17.30 presso Piazza Papa Giovanni XXIII

Concerto di Natale

A cura di CONCERTO BANDISTICO CITTA’ DI MANFREDONIA

ore 20.00 presso CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE – CORSO MANFREDI



Martedì 23 Dicembre

“Libera Disco” – Antivigilia a ritmo di musica

ore 20.00 presso Piazza Santa Maria di Siponto

“Sfida sotto l’albero” – Torneo di calcio a 5

A cura di ANFFAS

dalle 9.30 presso Palascaloria – Via Scaloria



Sabato 27 Dicembre

“SULLE ORME DEL CARAVAGGIO”

LA LUNGA STAGIONE DEL BAROCCO RISCOPERTO A MANFREDONIA

ORE 18.00 PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA presso SALA “MONS. VAILATI” – VIA

ARCIVESCOVADO

ORE 19.00 INAUGURAZIONE E APERTURA UFFICIALE DELL’ESPOSIZIONE presso PARLATORIO

DI SANTA CHIARA – EX SEMINARIO

Presepe vivente e stand gastronomici

A cura di Inside MF

dalle ore 20.00 presso Fossato del Castello

“White Frozen Show” – Spettacolo dal vivo ispirato al classico Disney (Ingresso libero)

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37



Domenica 28 Dicembre

Presepe vivente e laboratori per bambini

A cura di Inside MF

dalle ore 10.30 presso Fossato del Castello

Concerto “Bachiana di Natale” (Ingresso libero)

A cura di Associazione BelCanto e Accademia Lirica e Pianistica “U. Giordano”

ore 20.00 presso PARROCCHIA SS. REDENTORE – CROCE

Tombolone, Memory, bolle al vento, mascotte – ANIMAZIONE PER BAMBINI

dalle ore 10.00 presso Largo Baselice

Villaggio di Natale, con accensione luminarie, visita alla casa di Babbo Natale e stand

gastronomici con pettole calde, vino, dolci e bevande

A cura di Vento nuovo A.P.S.

dalle 18.30 presso San Salvatore – Frazione Montagna

“Notte di Luce – CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS” IN REALTA’ IMMERSIVA (6

REPLICHE UNA OGNI 45 MINUTI) – Ingresso libero

dalle ore 17.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

“Cappuccetto Rosso” – Michelangelo Campanale, Vito Cassano

a cura di La Luna nel Letto

ore 21.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE

“Contrappunti dall’oceano” – Livia Bartolucci e Prem Sergio Tosi

ore 11.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE

“Maddalena Via del Gusto” – Percorso Enogastronomico

a cura di Associazione Puglia Zero Zero

ore 20.00 presso Via Maddalena, Arco Boccolicchio

Lunedì 29 Dicembre

“Notte di Luce – CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS” IN REALTA’ IMMERSIVA (6

REPLICHE UNA OGNI 45 MINUTI) – Ingresso libero

dalle ore 17.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

“Contrappunti dall’oceano” – Livia Bartolucci e Prem Sergio Tosi

ore 20.30 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE



Martedì 30 Dicembre

Presepe vivente

A cura di ANFFAS

dalle ore 18.00 presso Chiostro del Comune

“Notte di Luce – CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS” IN REALTA’ IMMERSIVA (6

REPLICHE UNA OGNI 45 MINUTI) – Ingresso libero

dalle ore 17.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

Brush Lettering – Laboratorio di Calligrafia (Giovani e Adulti)

ore 18.00 presso Biblioteca Comunale

Iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)

“Crazy countdown a Manfredonia” – Onde e Ritmi con musica dance per la fine dell’anno

dalle ore 22.00 presso Piazza Papa Giovanni XXIII



Venerdì 2 Gennaio

“SFIDA L’ELFO” – MAGIA INTERATTIVA E GIOCHI DIGITALI – ANIMAZIONE PER BAMBINI

dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37.



Domenica 4 Gennaio

Gran Galà Lirico

A cura di Associazione Arcobaleno e Accademia Nessun Dorma

ore 20.00 presso Chiesa del Carmine.

“DOVE L’ARTE RICOSTRUISCE IL TEMPO” Visita guidata al Parco Archeologico “Le Basiliche di

Siponto”

A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS

1° turno 10.30-12.30 e 2°turno dalle 16.00 alle 17.30 incontro presso Biglietteria/Bookshop

Parco Archeologico di Siponto SS89, Manfredonia

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE

Tombolone, Memory, bolle al vento, mascotte – ANIMAZIONE PER BAMBINI

dalle ore 10.00 presso Largo Diomede



Lunedì 5 Gennaio

LETTURE SOTTO L’ALBERO CON LA MAESTRA MONICA

ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37

Presepe vivente

A cura di ANFFAS

dalle ore 18.00 presso Chiostro del Comune

Zampognari in città

CON MULIERES GARGANICHE E ZAMPOGNARE DELLA CITTA’ DI PADRE PIO

dalle ore 18.00 SPETTACOLO ITINERANTE NELLE VIE DEL CENTRO



Martedì 6 Gennaio

Arrivo della Befana con laboratorio ricreativo – ANIMAZIONE PER BAMBINI

dalle ore 10.00 presso Piazza del Popolo

Arrivo della Befana all’Anna Rizzi

ore 18.00 presso Casa di Riposo “Anna Rizzi”

“Concerto dell’Epifania” – Musica classica e lirica

A cura di Associazione Appula-Garganica

ore 20.00 presso Palazzo dei celestini – Auditorium Cristanziano Serricchio

“L’EPIFANIA TRA ARTE E DIVINITA’” – Visita guidata all’Abbazia di San Leonardo in Lama

Volara”

A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 incontro presso Strada Statale 89 Garganica km 175,800,

Manfredonia

PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE

“Flora”

a cura di Duo Kaos / ARCA, Blucinque/Nice centro di produzione per il circo contemporaneo

e SIC/Stabile di Innovazione Circense e SeiriosETS

ore 21.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE



Domenica 11 Gennaio

“Note di luce” – Concerto riflessi d’anno nuovo

A cura di New Generation Wind Orchestra

ore 20.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE



APPUNTAMENTI PERMANENTI

Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio

LUCWOOD – IL LUOGO MAGICO DEI BAMBINI – APERTURA QUOTIDIANA

dalle ore 18.00 alle 21.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37



Dal 27 Dicembre al 31 Gennaio

“SULLE ORME DEL CARAVAGGIO” LA LUNGA STAGIONE DEL BAROCCO RISCOPERTO A

MANFREDONIA – APERTURA QUOTIDIANA

DALLE ORE 18.00 ALLE 21.00 presso PARLATORIO DI SANTA CHIARA – EX SEMINARIO, VIA

ARCIVESCOVADO



Dal 5 Ottobre al 6 Gennaio

XXIX Mostra del Presepio

A cura di ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO – SEZIONE DI MANFREDONIA

presso Convento Santa Maria delle Grazie

giorni feriali: dalle 18 alle 20.30

giorni festivi: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00



Dal 10 Dicembre al 6 Gennaio

Mostra dei Presepi

A cura di ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO – SEZIONE DI MANFREDONIA

presso CORSO MANFREDI – ACCANTO ALLA CHIESA STELLA MARIS

giorni feriali: dalle 18 alle 20.30

giorni festivi: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00

Dall’ 8 Dicembre al 26 Dicembre

“La Posta Magica di Babbo Natale – Christmas Info Point”

A cura di Pro Loco di Manfredonia

dal Venerdì alla Domenica dalle 18.00 alle 20.30 presso Piazza del Popolo



Dal 19 Dicembre al 23 Dicembre

“The Cage Crhistmas ” – Street soccer 3vs3

A cura di ASD sportbon, ASD the cage ,uisp

DALLE ORE 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 21.30 presso Piazza Papa Giovanni XXIII

Il 22 nella notte dello sport con i ragazzi Special



Dal 15 Dicembre al 19 Dicembre

Torneo “Christmas Padel San Carlo Sport”

a cura di Giampiero Schiavone e A.S.D. San Carlo Sport

dalle ore 16.00 presso centro sportivo San Carlo Manfredonia