Il programma: il Natale di Manfredonia 2025
PROGRAMMA
IL NATALE DI MANFREDONIA 2025
Dal 2 al 5 Dicembre
Commedia dialettale – “A mamma’ chi ce la tone?”
A cura di TeatroCinque
ore 20.30 presso Cine-teatro San Michele
Prenotazioni: 348.8994312
Venerdì 5 Dicembre
“L’attualità del Presepe in San Francesco d’Assisi”
A cura di: AIAP – Associazione Italiana Amici del Presepio, sede di Manfredonia
ore 18.00 presso SALA “MONS. VAILATI” – VIA ARCIVESCOVADO
Sabato 6 Dicembre
“I Sapori del Parco” – In occasione del Trentennale del Parco del Gargano
con Slow Food Gargano e Pro Loco
ore 17.00 presso Villa Comunale
Inaugurazione di LUCWOOD con la Street Band dei Babbi Natale
dalle ore 18.30 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Domenica 7 Dicembre
“Play Christmas” – Gioco dell’oca gigante, Twister, Snow Globe gonfiabile – Animazione per
bambini
dalle 17.30 alle 20.30 presso Largo Diomede
“IL CASTELLO INCANTATO” Visita guidata del Castello Museo Archeologico Nazionale di
Manfredonia
A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS
1° turno ore 16.00 – 2° turno ore 18.00
Incontro presso Ingresso Castello di Manfredonia – Corso Manfredi
PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE
“VIGILIA DELL’IMMACOLATA” – Allestimento di stand gastronomici con pizze fritte e prodotti
tipici
A cura di Parrocchia Santa Maria del grano e San Matteo Apostolo, la Pro Loco e la
Misericordia di Borgo Mezzanone
ore 18.30 presso Parrocchia Santa Maria del Grano – Borgo Mezzanone
“Viaggio in aereo”
a cura di Drammatico Vegetale
ore 18.00 e ore 20.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
Lunedì 8 Dicembre
Zampognari in città
CON MULIERES GARGANICHE E ZAMPOGNARE DELLA CITTA’ DI PADRE PIO
dalle ore 9.30 SPETTACOLO ITINERANTE NELLE VIE DEL CENTRO
La Posta magica di Babbo Natale – Christmas Welcome Point
con la partecipazione di Artisti di Strada
ore 18.00 presso Piazza del popolo
“L’IMMACOLATA CONCEZIONE TRA ARTE E TRADIZIONE” Visita guidata al circuito di Chiese e
Palazzi del centro storico di Manfredonia con degustazione dei prodotti tipici locali presso la
sagra della pettola in centro
A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS
ore 17.00 – 19.30 incontro presso Piazza Giovanni XXIII – Ingresso Cattedrale
PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAEL
“Viaggio in aereo”
a cura di Drammatico Vegetale
ore 11.00 e ore 18.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
Mercoledì 10 Dicembre
LABORATORIO DI NATALE CON RAFFAELLA FARIELLO – ADESIONE AL PROGETTO “THUN PER
IL REPARTO DI ONCOLOGIA PEDIATRICA”
A cura di ANFFAS
dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Giovedì 11 Dicembre
“IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE”
A cura di Pro Loco Borgo Mezzanone
ore 18.30 presso Piazza Santa Maria del Grano – Borgo Mezzanone
Venerdì 12 Dicembre
“La notte di Biancospino” – Lettura animata con Atelier Creativo (bambini 4-10 anni)
1° turno ore 17.00 – 2° turno 18.30
presso Auditorium Palazzo dei Celestini (accesso Chiostro Biblioteca)
Per iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)
Accensione dell’albero ecosostenibile, pettolata ed esibizione musicale degli alunni della
scuola secondaria di I° grado “Don Milani”
dalle 18.00 alle 20.00 presso Comparto CA9 (zona Eurospin/Panificio Chichino)
Sabato 13 Dicembre
Brush Lettering – Laboratorio di Calligrafia (Giovani e Adulti)
ore 18.00 presso Biblioteca Comunale
Per iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)
“SANTA LUCIA TRA STORIA CULTURA E TRADIZIONE” – Visita guidata degli ipogei “Tufare di
Santa Lucia” e la Chiesetta rupestre di Santa Lucia, conviviale con musica e degustazioni
A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS
dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso Tenuta Santa Lucia – Contrada Posta Tuori SS.89
PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE
Domenica 14 Dicembre
“Caccia al Tesoro Fotografica – Christmas Edition” (Aperto a tutte le età)
ore 9.30 raduno – ore 13.00 premiazione presso Chiostro Biblioteca Comunale
Iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)
“Sfida l’Elfo” – Magia interattiva e giochi digitali – ANIMAZIONE PER BAMBINI
DALLE ORE 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Mercatino Solidale
A cura di ANFFAS Manfredonia e TELETHON
DALLE 9.30 presso Piazza del Popolo
Dolce Giornata Solidale II Edizione
A cura di A.P.S. Quadrifoglio
DALLE 9.30 presso Piazza del Popolo
“NATURA E BENESSERE ALL’OASI LAGUNA DEL RE” – Escursione naturalistica alla scoperta
dell’avifauna e l’habitat lacustre in un luogo di grande riferimento naturalistico e di rinascita
del nostro territorio con una Guida Ambientale Escursionistica
A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS
DALLE 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00 Incontro presso Casa Natura c/o Oasi Laguna
del Re in Viale dei Pini snc Siponto
PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE
Laboratori e animazione per bambini
DALLE 10.00 presso Parco giochi – zona comparti
“Nel ripostiglio di mastro Geppetto” Di Enrico Messina e Daria Paoletta
a cura di Armaxa Teatro e PagineBianche Teatro
ore 18.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
Lunedì 15 Dicembre
LETTURE SOTTO L’ALBERO CON LA MAESTRA FLORINDA
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Martedì 16 Dicembre
CONCERTO DI NATALE – ARMONIA PER DONARE SPERANZA
EVENTO BENEFICO A CURA DEL LIONS CLUB MANFREDONIA HOST
ore 20.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
“Natale senza barriere”
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Mercoledì 17 Dicembre
ANGELI CON IL SORRISO II EDIZIONE – ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE
CON ANGELI 2021 E L’OFFICINA DEL SORRISO
dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
“SEPONDE TÒNE U TOK!”
Commedia in due atti in vernacolo
A cura di Associazione Angeli
ore 20.30 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
Giovedì 18 Dicembre
MY JESUS 3.0 – Daunia Gospel Choir & Band (ingresso libero)
ore 20.30 presso Chiesa Santa Maria delle Grazie
“IL BORGO DI BETLEMME: UN PRESEPE CHE UNISCE”
A cura di: Scuola Alfieri–Garibaldi, Pro Loco Borgo Mezzanone, Parrocchia Santa Maria del
Grano e San Matteo Apostolo e Misericordia Borgo Mezzanone
presepe 16.30 – spettacolo e stand gastronomico ore 19.00 presso Villa comunale e piazza
Santa Maria del Grano – Borgo Mezzanone
Letture con la maestra Antonella
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
“Lettera a Babbo Natale” – Laboratorio creativo con elfi, mascotte Disney e palloncini
modellabili – ANIMAZIONE PER BAMBINI
dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Sabato 20 Dicembre
“Il sogno di Clara e lo Schiaccianoci” – Lettura animata + Atelier Creativo (bambini 4-10 anni)
1° turno ore 17.00 e 2° turno 18.30 (su prenotazione) presso Auditorium Palazzo dei
Celestini (accesso Chiostro Biblioteca)
Iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)
TEATRINO KAMISHIBAI
A cura di ASSOCIAZIONE LA FENICE
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Babbo&Mamma Natale in moto
A cura di ASSOCIAZIONE LA FENICE e MANFREDONIA RIDERS
ore 17.00 raduno presso parcheggio Cesarano
Prenotazioni: 3494392888 (Whatsapp)
Trofeo Re Manfredi – Calcio a 5 Special
A cura di ASSOCIAZIONE GARGANO 2000
ore 10.00 presso Palascaloria – Via Scaloria
DiVinCastello – Storie tra le mura, calici sotto le stelle
A cura di: A.I.S. Puglia
dalle ore 19.30 presso Fossato del Castello
“12ª Edizione Babbo Natale in 500”
A cura di: Fiat 500 Club Italia – Coordinamento di Manfredonia in collaborazione con Vespa
Club Manfredonia e Gremium MC Manfredonia
partenza ore 16 presso Porto di levante
Domenica 21 Dicembre
IV Edizione della Regata sotto l’Albero
A cura di: Gargano Sailing Club di Manfredonia
ore 10.00 presso Porto Commerciale – Banchina di Tramontana
LA CIAMBOTTA NATALIZIA
DALLE ORE 10.30 BANDA CARATTERISTICA CON PERCORSO ITINERANTE NELLE VIE DEL
CENTRO
Racconti di Natale… a quattro zampe! Coccole, storie e creatività: un’attività natalizia con
pet therapy, racconto e lavoretto eco-friendly
A cura di Tata Flavia
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
“Natale di Comunità” – CONCERTO DELLA SISTEMUS BIG BAND (ingresso libero)
ore 17.30 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
Villaggio di Natale, con accensione luminarie, visita alla casa di Babbo Natale e stand
gastronomici con pettole calde, vino, dolci e bevande
A cura di Vento nuovo A.P.S.
dalle 18.30 presso San Salvatore – Frazione Montagna
Concerto solistico di Pianoforte a lume di candela di Giulia Vazzoler: “Sound of light”
(Ingresso libero)
ore 21.00 presso CHIESA SAN PIO – ZONA COMPARTI
Casa di Babbo Natale, slitta viaggiante, face painting e mascotte – ANIMAZIONE PER
BAMBINI
dalle ore 17.30 presso Largo Baselice
Trofeo Re Manfredi – Calcio a 5 Special
A cura di ASSOCIAZIONE GARGANO 2000
ore 10.00 presso Palascaloria – Via Scaloria
Mercatino Solidale
A cura di PASER in collaborazione con ARS Manfredonia, Angeli 2021 e Psychè
dalle 9.30 presso Piazza del Popolo
Dolce Giornata Solidale II Edizione
A cura di A.P.S. Quadrifoglio
dalle 9.30 presso Piazza del Popolo
Laboratori e animazione per bambini
dalle 10.00 presso CHIESA SAN PIO – ZONA COMPARTI
Zampognari itineranti
Dalle 10:00 alle 12:00 presso Zona D32
Dalle 17:00 alle 19:00 presso Borgo Mezzanone
Lunedì 22 Dicembre
“Lettera a Babbo Natale” – ANIMAZIONE PER BAMBINI
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
“Natale sul ring” – Tappa federazione pugilistica italiana
diretto da accademia pugilistica Centra
ore 17.00 presso Palatomaiuolo – V.le Luigi Pirandello, 10
“La notte dello sport” con la partecipazione di artisti di strada
con Ass. Sportive e Scuole di ballo
ore 17.30 presso Piazza Papa Giovanni XXIII
Concerto di Natale
A cura di CONCERTO BANDISTICO CITTA’ DI MANFREDONIA
ore 20.00 presso CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE – CORSO MANFREDI
Martedì 23 Dicembre
“Libera Disco” – Antivigilia a ritmo di musica
ore 20.00 presso Piazza Santa Maria di Siponto
“Sfida sotto l’albero” – Torneo di calcio a 5
A cura di ANFFAS
dalle 9.30 presso Palascaloria – Via Scaloria
Sabato 27 Dicembre
“SULLE ORME DEL CARAVAGGIO”
LA LUNGA STAGIONE DEL BAROCCO RISCOPERTO A MANFREDONIA
ORE 18.00 PRESENTAZIONE DELLA MOSTRA presso SALA “MONS. VAILATI” – VIA
ARCIVESCOVADO
ORE 19.00 INAUGURAZIONE E APERTURA UFFICIALE DELL’ESPOSIZIONE presso PARLATORIO
DI SANTA CHIARA – EX SEMINARIO
Presepe vivente e stand gastronomici
A cura di Inside MF
dalle ore 20.00 presso Fossato del Castello
“White Frozen Show” – Spettacolo dal vivo ispirato al classico Disney (Ingresso libero)
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Domenica 28 Dicembre
Presepe vivente e laboratori per bambini
A cura di Inside MF
dalle ore 10.30 presso Fossato del Castello
Concerto “Bachiana di Natale” (Ingresso libero)
A cura di Associazione BelCanto e Accademia Lirica e Pianistica “U. Giordano”
ore 20.00 presso PARROCCHIA SS. REDENTORE – CROCE
Tombolone, Memory, bolle al vento, mascotte – ANIMAZIONE PER BAMBINI
dalle ore 10.00 presso Largo Baselice
Villaggio di Natale, con accensione luminarie, visita alla casa di Babbo Natale e stand
gastronomici con pettole calde, vino, dolci e bevande
A cura di Vento nuovo A.P.S.
dalle 18.30 presso San Salvatore – Frazione Montagna
“Notte di Luce – CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS” IN REALTA’ IMMERSIVA (6
REPLICHE UNA OGNI 45 MINUTI) – Ingresso libero
dalle ore 17.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
“Cappuccetto Rosso” – Michelangelo Campanale, Vito Cassano
a cura di La Luna nel Letto
ore 21.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
“Contrappunti dall’oceano” – Livia Bartolucci e Prem Sergio Tosi
ore 11.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
“Maddalena Via del Gusto” – Percorso Enogastronomico
a cura di Associazione Puglia Zero Zero
ore 20.00 presso Via Maddalena, Arco Boccolicchio
Lunedì 29 Dicembre
“Notte di Luce – CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS” IN REALTA’ IMMERSIVA (6
REPLICHE UNA OGNI 45 MINUTI) – Ingresso libero
dalle ore 17.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
“Contrappunti dall’oceano” – Livia Bartolucci e Prem Sergio Tosi
ore 20.30 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
Martedì 30 Dicembre
Presepe vivente
A cura di ANFFAS
dalle ore 18.00 presso Chiostro del Comune
“Notte di Luce – CANTO DI NATALE DI CHARLES DICKENS” IN REALTA’ IMMERSIVA (6
REPLICHE UNA OGNI 45 MINUTI) – Ingresso libero
dalle ore 17.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Brush Lettering – Laboratorio di Calligrafia (Giovani e Adulti)
ore 18.00 presso Biblioteca Comunale
Iscrizioni: 345 0228776 (Whatsapp)
“Crazy countdown a Manfredonia” – Onde e Ritmi con musica dance per la fine dell’anno
dalle ore 22.00 presso Piazza Papa Giovanni XXIII
Venerdì 2 Gennaio
“SFIDA L’ELFO” – MAGIA INTERATTIVA E GIOCHI DIGITALI – ANIMAZIONE PER BAMBINI
dalle ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37.
Domenica 4 Gennaio
Gran Galà Lirico
A cura di Associazione Arcobaleno e Accademia Nessun Dorma
ore 20.00 presso Chiesa del Carmine.
“DOVE L’ARTE RICOSTRUISCE IL TEMPO” Visita guidata al Parco Archeologico “Le Basiliche di
Siponto”
A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS
1° turno 10.30-12.30 e 2°turno dalle 16.00 alle 17.30 incontro presso Biglietteria/Bookshop
Parco Archeologico di Siponto SS89, Manfredonia
PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE
Tombolone, Memory, bolle al vento, mascotte – ANIMAZIONE PER BAMBINI
dalle ore 10.00 presso Largo Diomede
Lunedì 5 Gennaio
LETTURE SOTTO L’ALBERO CON LA MAESTRA MONICA
ore 18.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Presepe vivente
A cura di ANFFAS
dalle ore 18.00 presso Chiostro del Comune
Zampognari in città
CON MULIERES GARGANICHE E ZAMPOGNARE DELLA CITTA’ DI PADRE PIO
dalle ore 18.00 SPETTACOLO ITINERANTE NELLE VIE DEL CENTRO
Martedì 6 Gennaio
Arrivo della Befana con laboratorio ricreativo – ANIMAZIONE PER BAMBINI
dalle ore 10.00 presso Piazza del Popolo
Arrivo della Befana all’Anna Rizzi
ore 18.00 presso Casa di Riposo “Anna Rizzi”
“Concerto dell’Epifania” – Musica classica e lirica
A cura di Associazione Appula-Garganica
ore 20.00 presso Palazzo dei celestini – Auditorium Cristanziano Serricchio
“L’EPIFANIA TRA ARTE E DIVINITA’” – Visita guidata all’Abbazia di San Leonardo in Lama
Volara”
A cura di ASSOCIAZIONE DAUNIA TUR APS
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 incontro presso Strada Statale 89 Garganica km 175,800,
Manfredonia
PER INFO E PRENOTAZIONI: 3488137728 GIUSEPPE – 3401052608 RAFFAELE
“Flora”
a cura di Duo Kaos / ARCA, Blucinque/Nice centro di produzione per il circo contemporaneo
e SIC/Stabile di Innovazione Circense e SeiriosETS
ore 21.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
Domenica 11 Gennaio
“Note di luce” – Concerto riflessi d’anno nuovo
A cura di New Generation Wind Orchestra
ore 20.00 presso TEATRO COMUNALE LUCIO DALLA – VIA DELLA CROCE
APPUNTAMENTI PERMANENTI
Dal 6 Dicembre al 6 Gennaio
LUCWOOD – IL LUOGO MAGICO DEI BAMBINI – APERTURA QUOTIDIANA
dalle ore 18.00 alle 21.00 presso LUC – LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 37
Dal 27 Dicembre al 31 Gennaio
“SULLE ORME DEL CARAVAGGIO” LA LUNGA STAGIONE DEL BAROCCO RISCOPERTO A
MANFREDONIA – APERTURA QUOTIDIANA
DALLE ORE 18.00 ALLE 21.00 presso PARLATORIO DI SANTA CHIARA – EX SEMINARIO, VIA
ARCIVESCOVADO
Dal 5 Ottobre al 6 Gennaio
XXIX Mostra del Presepio
A cura di ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO – SEZIONE DI MANFREDONIA
presso Convento Santa Maria delle Grazie
giorni feriali: dalle 18 alle 20.30
giorni festivi: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00
Dal 10 Dicembre al 6 Gennaio
Mostra dei Presepi
A cura di ASSOCIAZIONE ITALIANA AMICI DEL PRESEPIO – SEZIONE DI MANFREDONIA
presso CORSO MANFREDI – ACCANTO ALLA CHIESA STELLA MARIS
giorni feriali: dalle 18 alle 20.30
giorni festivi: dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 21.00
Dall’ 8 Dicembre al 26 Dicembre
“La Posta Magica di Babbo Natale – Christmas Info Point”
A cura di Pro Loco di Manfredonia
dal Venerdì alla Domenica dalle 18.00 alle 20.30 presso Piazza del Popolo
Dal 19 Dicembre al 23 Dicembre
“The Cage Crhistmas ” – Street soccer 3vs3
A cura di ASD sportbon, ASD the cage ,uisp
DALLE ORE 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 21.30 presso Piazza Papa Giovanni XXIII
Il 22 nella notte dello sport con i ragazzi Special
Dal 15 Dicembre al 19 Dicembre
Torneo “Christmas Padel San Carlo Sport”
a cura di Giampiero Schiavone e A.S.D. San Carlo Sport
dalle ore 16.00 presso centro sportivo San Carlo Manfredonia