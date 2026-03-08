Vieste
Il programma di Santa Maria Merino, protettrice di Vieste
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Il programma di Santa Maria Merino, protettrice di Vieste
PROGRAMMA CIVILE
GIORNO 7 MAGGIO
- Ore 16,30: Apertura della festa con sparo di mortaretti e giro per le vie cittadine della banda Città di Vieste “P. Rinaldi”.
- Ore 19,00: Accensione delle luminarie a cura della Ditta “illuminazione CARLONE s.r.l.” di Lucera (FG).
- Ore 21,00: ARTE E GUSTO in Piazza Vittorio Emanuele: Sagra del dolce Garganico con la collaborazione dell’I.P.E.O.A. e dell’Ass. Cuochi di Vieste.
- A seguire: Spettacolo musicale “TARANTELLA LIVE” a cura della TEQUILA & MONTEPULCIANO BAND.
GIORNO 8 MAGGIO
- Ore 8,00: Giro per l’abitato delle bande Città di Vieste e Città di Rutigliano (BA).
- Ore 11,00: Piazza V. Emanuele: matinée della banda Città di Rutigliano (BA), M° G. Cellamara.
- Ore 15,00: Il Motoclub Gargano Vieste organizza “TUTTI IN BICI” presso la rotonda del Pizzomunno.
- Ore 17,30: Giro per l’abitato delle bande Città di Vieste e Città di Rutigliano (BA).
- Ore 21,00: Piazza V. Emanuele: repertorio lirico-sinfonico della banda Città di Rutigliano (BA) diretta dal M° Gaetano Cellamara.
GIORNO 9 MAGGIO
- Ore 7,30: Giro per l’abitato delle bande Città di Vieste “G. Cariglia” e Città di Vieste “P. Rinaldi”.
- Ore 19,00 / 21,30: Corso L. Fazzini: bande Città di Vieste “G. Cariglia” e Città di Vieste “P. Rinaldi”.
- Ore 23,00: Rientro della Protettrice S. Maria di Merino con fuochi piromusicali presso Marina Piccola.
GIORNO 10 MAGGIO
- Ore 9,30: Giro per l’abitato della banda Città di Vieste “G. Cariglia”.
- Ore 18,00: Corso L. Fazzini: giro per l’abitato della “YOUNG MARCHING BAND” (Turi-Noicattaro, BA).
- Ore 19,30: Giardini Comunali: esibizione del gruppo folk Città di Vieste “PIZZECHE & MUZZECHE”.
- Ore 21,30: Rotonda Marina Piccola: SANTINO CARAVELLA (il comico pugliese che esporta la Puglia) e in concerto I DESIDERI.
- Ore 24,00: Chiusura della festa con spettacolo di fuochi pirotecnici presso il nuovo molo del Porto, a cura della ditta “Nuova Pirotecnica Padre Pio”.
PROGRAMMA RELIGIOSO
GIORNO 30 APRILE
- Ore 10,00: Intronizzazione della Venerata Statua della Beata Vergine di Merino Protettrice della Città di Vieste, a seguire Santa Messa.
GIORNI 30 APRILE / 8 MAGGIO
- Ore 18,45: Santa Messa e Novena in onore della Beata Vergine di Merino.
GIORNO 8 MAGGIO
- Ore 11,30: SS. Messa Capitolare.
- Ore 18,45: Primi vespri. Santa Messa Stazionale celebrata da S. E. l’Arcivescovo Mons. Franco Moscone con i reverendissimi capitolari e sacerdoti.
- Ore 21,30: Discesa della Venerata Statua della Beata Vergine di Merino.
GIORNO 9 MAGGIO
- Ore 06,30: SS. Messa.
- Ore 07,15: SS. Messa celebrata da S. E. Mons. Franco Moscone Arcivescovo.
- Ore 08,45: Trionfale processione della Venerata Statua della Beata Vergine di Merino presieduta dall’Arcivescovo e dal Capitolo Cattedrale.
- Ore 23,00: Rientro della Venerata Statua e Solenne Processione.
GIORNO 10 MAGGIO
- Ore 11,30: SS. Messa, a seguire reposizione della Venerata Statua.