Il programma di Hereditas a Manfredonia

Hereditas 2025 – Antiche Arti e Mestieri

A Manfredonia la tradizione torna protagonista nel Chiostro di Palazzo San Domenico

La Pro Loco Manfredonia presenta l’edizione 2025 di Hereditas – Antiche Arti e Mestieri, l’evento dedicato alla scoperta, alla valorizzazione e alla trasmissione dei saperi della nostra tradizione artigiana.

Due giornate per rivivere le arti popolari e i mestieri storici che hanno plasmato l’identità del nostro territorio: dimostrazioni, esposizioni, laboratori e racconti prenderanno vita nel suggestivo Chiostro di Palazzo San Domenico, nel cuore della città.

Programma e Aperture:

• Venerdì 7 novembre – Apertura percorso espositivo: 8:30 – 13:30

• Sabato 8 novembre – Apertura percorso espositivo: 9:30 – 12:30 e 17:30 – 20:30

• Domenica mattina (apertura straordinaria) Riapertura del Museo Etnografico Sipontino

Una preziosa occasione per esplorare una collezione unica di oggetti, strumenti e memorie legate alla vita quotidiana e ai mestieri di un tempo, generalmente non accessibile al pubblico.

Hereditas rappresenta un invito a conoscere e tramandare, soprattutto alle nuove generazioni, un patrimonio culturale materiale e immateriale che merita continuità: l’autenticità del lavoro manuale, il valore della comunità, la bellezza della memoria condivisa.

«Raccontare chi siamo attraverso ciò che eravamo è un gesto d’amore verso la nostra identità»

dichiarano i volontari della Pro Loco Manfredonia, impegnati nella costruzione di un evento che unisce persone, saperi e territorio.

L’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione con l’Università degli Studi di Foggia, la Piattaforma “Collaborare”, il Touring Club Italiano – con il prezioso supporto del Club di Territorio di Foggia – l’Associazione Giovani per l’UNESCO (AIGU), ArcheoSipontum, ANFFAS Manfredonia, la Parrocchia Santa Maria Regina e il gruppo AGESCI.

⸻

Il progetto è realizzato con il cofinanziamento della Regione Puglia – Avviso anno 2025 per l’erogazione di contributi alle Associazioni Turistiche Pro Loco.