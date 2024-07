Il programma dell’ottava edizione de La Settimana dell’Olio a Vieste

“La Settimana dell’Olio” è molto più di un evento, è un viaggio immersivo nel mondo dell’oro verde con la sapiente guida di esperti di fama nazionale ed è, soprattutto, un’occasione di confronto e crescita per tutti, in modo particolare per i produttori locali che sempre più puntano alla qualità.

È quanto emerso durante la conferenza stampa di presentazione dell’8^ edizione de “La Settimana dell’Olio”, svoltasi oggi nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana a Foggia.

La cinque giorni in programma dal 26 al 30 agosto 2024 a Vieste, sul Gargano, prevede 22 appuntamenti che porteranno appassionati e curiosi alla scoperta dell’olio extra vergine di oliva: workshop con degustazioni, assaggi guidati, laboratori, show cooking, incontri a tema, concerti, laboratori e mercatini. A fare da sfondo all’evento saranno luoghi suggestivi come uliveti secolari, frantoi, trabucchi, agriturismi e piazze della capitale del turismo pugliese.

Confermata la presenza di ospiti importanti come Giuseppe Cupertino, presidente della Fondazione Italiana Sommelier Puglia e Sommelier dell’olio; Indra Galbo, giornalista e capo panel Gambero Rosso e vice curatore della guida Oli d’Italia; Nicolangelo Marsicani, olivicoltore e frantoiano dalla grande esperienza; Nerina Di Nunzio, esperta di enogastronomia e crescita personale; Antonio Cera, panificatore e ideatore di Grani Futuri; l’assaggiatore e consulente oil maker Michele Siniscalchi Montereale; Mario Falco, presidente dell’Associazione Cuochi Gargano e Capitanata e Vincenzo D’Apote, presidente dell’Associazione Pizzaioli Garganici. Tra le new entry di questa edizione ci sono la giornalista enogastronomica Luciana Squadrilli, il talentuoso pizzaiolo Luca Cornacchia, lo chef consultant e sommelier dell’olio Fabrizio Bertucci, la panificatrice che ama definirsi “aspirante fornaia” Sara Bonamini, il maestro artigiano della gelateria Pina Gel di Peschici Iginio Ventura, il presidente di OL.MA. Fabrizio Filippi, la Capo Panel ASSAM e tecnico del settore olivicoltura Barbara Alfei e la ricercatrice del CREA di Rende Veronica Vizzarri.



La manifestazione si aprirà con una passeggiata tra gli ulivi secolari e il workshop con degustazione di extra vergine da ulivi secolari Presidio Slow Food, in programma lunedì 26 agosto alle ore 9.30 presso l’azienda agricola Agalliu Eralda. Tanti gli incontri che prevedono l’abbinamento con l’oro verde non solo quelli più convenzionali con il pane e la pizza, ma anche con il gelato e, ancora, con lo yoga, la meditazione e la musica classica.

Immancabile il format “A tu per tu con il produttore” che prevede incontri con realtà olivicole provenienti da altri territori in un’ottica di confronto; protagonisti di tali appuntamenti saranno quest’anno l’associazione Terre di Coratina, l’azienda Marfuga e la cooperativa toscana OL.MA.

Novità di questa edizione saranno il laboratorio di assaggio “L’Olio dei bimbi” dedicato ai più piccoli e la Tasting experience che metterà a confronto l’Ogliarola garganica e la Coratina.

Non mancheranno gli assaggi guidati a cura di Indra Galbo degli extra vergini del Gargano presenti nella guida Oli d’Italia 2024 del Gambero Rosso e lo Show Cooking Oliocentrico a cura dello chef Mario Falco, presidente dell’associazione Cuochi Gargano e Capitanata e di Fabrizio Bertucci. Spazio anche alla musica con le live band che tutti i giorni animeranno l’evento.

Tutte le sere la Piazza di Marina Piccola ospiterà il Mercatino dei produttori, una vetrina esclusiva delle eccellenze olearie del Gargano. A chiudere l’8^ edizione sarà il Talk su “Olivo e olio: biodiversità, ricerca, mercato”.



La Settimana dell’Olio è importante perché promuove l’olio extra vergine di oliva e con esso l’intero territorio di Vieste e della Puglia come epicentri di cultura, tradizione e innovazione.

«È un evento che ha una duplica finalità, da una parte attrarre un turismo di settore, dall’altra promuovere una delle ricchezze del nostro territorio che è, appunto, l’olio extra vergine di oliva. In questi anni i produttori dell’intera area garganica hanno imparato molto, si sono messi in gioco puntando sulla qualità e hanno iniziato anche a ricevere importanti riconoscimenti», ha affermato il Presidente della Provincia di Foggia e Sindaco di Vieste Giuseppe Nobiletti.

La Settimana dell’Olio rappresenta, quindi, un momento formativo e di confronto per i produttori che hanno la possibilità di incontrate esperti del settore. Ne è convinto anche l’assessore ai Grandi eventi turistici e all’Agricoltura del Comune di Vieste Gaetano Paglialonga, che ha dichiarato: «Per noi è motivo di orgoglio veder crescere i produttori. Come amministrazione abbiamo deciso di continuare ad investire in questo settore perché l’agricoltura, insieme al turismo, è la ricchezza più grande che la nostra città possiede. L’olio è il prodotto principe del nostro territorio e della nostra economia».

Saranno tante le occasioni per avvicinarsi al mondo dell’olio extra vergine di oliva, ha spiegato la direttrice organizzativa dell’evento Sabrina Pupillo che ha dichiarato: «Anche quest’anno attraverso La Settimana dell’Olio diffonderemo la cultura dell’olio extra vergine di oliva tra i turisti presenti a Vieste, creando consumatori consapevoli in grado di dare il giusto valore a questo prezioso alimento, e tra i produttori che potranno avere sempre maggiori strumenti conoscitivi per continuare a migliorare le proprie produzioni da un punto di vista qualitativo e commerciale, come sta avvenendo negli ultimi anni grazie anche a questo importante appuntamento. La presenza di importanti ospiti, non solo del settore olio ma dell’enogastronomia in generale, consentirà di dare una maggiore eco all’evento e la giusta collocazione all’olio extra vergine di oliva: non un condimento o un alimento a sé stante, ma un ingrediente caratterizzante di ogni piatto. Le attività esperienziali previste accompagneranno i partecipanti alla scoperta di Vieste, del suo olio e dei suoi produttori».



“La settimana dell’Olio” è organizzata dal Comune di Vieste con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Foggia, Ente Parco Nazionale del Gargano, GAL Gargano, Associazione Italiana Frantoiani Oleari, Associazione Nazionale Città dell’Olio, CNA, Slow Food Gargano e con la collaborazione di Fondazione Grani Futuri, Associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici, Oleum Associazione Professionale Internazionale Assaggiatori Olio di oliva, Associazione Cuochi di Gargano e Capitanata, Associazione Pizzaioli Garganici.

Media partner dell’8^ edizione de “La Settimana dell’Olio” è FoodConfidential.

Sponsor ufficiali: Acqua Orsini, Cianfano Arredamenti, Tesori d’Apulia.





LA SETTIMANA DELL’OLIO 2024 – PROGRAMMA

Lunedì 26 agosto

_ Ore 09:30 Azienda agricola Agalliu Eralda

Passeggiata tra gli ulivi secolari e workshop con degustazione di extra vergine da ulivi secolari Presidio Slow Food. In collaborazione con Slow Food Gargano

_Ore 18:00 Trabucco di San Francesco

Pesca e Olio. Esperienza di pesca dal Trabucco e degustazione guidata di oli EVO. In collaborazione con l’associazione La Rinascita dei Trabucchi Storici.

_ Ore 20:00 Piazza Marina Piccola

Gelato e Olio. Abbinamento olio extra vergine di oliva e gelato artigianale con Iginio Ventura e Nerina Di Nunzio.

_ Ore 22:00 Piazza Marina Piccola

Live Music I figli di Zocca, Tribute band Vasco Rossi



Martedì 27 agosto

_ Ore 07:00 Oliveto Medina

Yoga in oliveto e colazione oleocentrica con Kru Mary

_ Ore 10:30 Ranch dell’Ambrenella

A tu per tu con il produttore, storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva dell’associazione Terre di Coratina.

_ Ore 18:00 Agriturismo Le Fronde

Abbinamenti olio-cibo a cura di Giuseppe Cupertino, Presidente Fondazione Italiana Sommelier Puglia.

_ Ore 20:00 Piazza Marina Piccola

Tasting experience. Ogliarola garganica vs Coratina: gli extra vergini monovarietali viestani raccontati da Nicolangelo Marsicani e Michele Siniscalchi Montereale, tecnici esperti dell’associazione Oleum.

_ Ore 22:00 Piazza Marina Piccola

Live Music Jazzlag



Mercoledì 28 agosto

_ Ore 08:00 Oliveto Medina

Benessere e Olio, meditazione di consapevolezza mindfullness tra gli uliveti secolari con Nerina Di Nunzio.

_ Ore 10:30 Oleificio San Luca

A tu per tu con il produttore, storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva di OL.MA. con il presidente Fabrizio Filippi.

_ Ore 17:00 Azienda Agricola Prencipe

Musica classica tra gli ulivi, concerto di musica classica tra gli ulivi secolari con il Quartetto Wolfgang.

_ Ore 20:00 Piazza Marina Piccola

Show cooking oliocentrico a cura degli chef Mario Falco, Presidente dell’Associazione Cuochi Gargano, e Capitanata e Fabrizio Bertucci. In collaborazione con Slow Food Gargano

_ Ore 22:00 Piazza Marina Piccola

Live Music Just Cool Band



Giovedì 29 agosto

_ Ore 10:30 Tenute il Mandrione

A tu per tu con il produttore, storia e assaggi guidati di oli extra vergini di oliva dell’azienda Marfuga.

_ Ore 17:00 Lega Navale di Vieste

L’Olio dei bimbi. Laboratorio di assaggio per bambini

_ Ore 20:00 Piazza Marina Piccola

Oli d’Italia 2024 Assaggi guidati di extra vergini del Gargano presenti nella guida oli del Gambero Rosso. A cura di Indra Galbo, giornalista e capo panel Guida Oli d’Italia Gambero Rosso.

_ Ore 22:00 Piazza Marina Piccola

Live Music Good Vibes



Venerdì 30 agosto

_ Ore 11:00 Tenuta Padre Pio

Pane e Olio. La Settimana dell’olio incontra Grani Futuri con Antonio Cera e Sara Bonamini.

_ Ore 19:30 Piazza Marina Piccola

Pizza in piazza, abbinamento olio extra vergine di oliva e pizza con Associazione Pizzaioli Garganici, Luciana Squadrilli e Luca Cornacchia.

_ Ore 21:00 Piazza Marina Piccola

Talk e Olio. “Olivo e olio: biodiversità, ricerca, mercato”.

_ Ore 22:00 Piazza Marina Piccola

Live Music Il grande jukebox



La partecipazione a tutti gli appuntamenti è ad ingresso libero, i posti sono limitati. Prenotazione obbligatoria al 320.3869243.