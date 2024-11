Il progetto del fotografo Leo Guerra per la giornata contro la violenza sulle donne, ispirandosi ad Artemisia Gentileschi

La violenza contro le donne è una piaga che attraversa i secoli, una realtà che, nonostante i progressi sociali e culturali, continua a manifestarsi in forme sempre più subdole e devastanti. Sebbene il contesto giuridico sia migliorato, le donne che denunciano la violenza incontrano ancora barriere culturali e istituzionali che le scoraggiano o le espongono ad ulteriori rischi. Ieri come oggi, le donne sono vittime di un sistema che tende a colpevolizzarle e a renderle invisibili, mentre i carnefici spesso restano impuniti o, peggio ancora, vengono protetti e giustificati.

Tuttavia, ci sono segnali di cambiamento: diversi movimenti hanno aperto uno spazio per la denuncia collettiva, portando l’attenzione pubblica su storie di abusi sistemici. L’arte e la cultura, inoltre, continuano a giocare un ruolo cruciale nel sensibilizzare e trasformare le narrazioni sulla violenza di genere.

Questo progetto fotografico liberamente ispirato dall’emblematico caso dell’artista del 600 Artemisia Gentileschi, che attraverso la sua arte e la sua vita, ha saputo incarnare la forza e la resistenza delle donne contro ogni forma di sopruso, ha come fine quello di ricordare che, allora come oggi, le vittime affrontano spesso un doppio trauma, quello dell’abuso e quello dell’incredulità, dell’isolamento o della colpevolizzazione.

Nel celebrare la Giornata contro la Violenza sulle Donne, ricordare Artemisia significa onorare il coraggio delle vittime di ieri e di oggi, continuando a lottare per un mondo in cui la violenza di genere non trova più spazio. La sua arte e la sua storia sono il riflesso della forza interiore di ogni donna e rimangono un faro di speranza e ispirazione, un richiamo a non smettere mai di denunciare e combattere per la giustizia.

Leo Guerra – Fotografo