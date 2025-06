[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il professore che ha augurato la morte alla figlia della Meloni anche in passato aveva sperato nella stessa sorte per i figli di altri politici

Stefano Addeo, il professore di Marigliano autore del post contro Ginevra, la figlia di Giorgia Meloni, ha dichiarato in queste ore di aver scritto d’impulso quel “post stupido” (lo ha definito lui stesso così nel messaggio di scuse) in cui augurava la stessa sorte di Martina Carbonaro (la ragazza di 14 anni uccisa ad Afragola nei giorni scorsi) alla figlia del Presidente del Consiglio.

Ma non è così. A smentirlo, infatti, c’è un altro post pubblicato dallo stesso insegnante sulla sua pagina social. Post che Addeo ha provato subito a far scomparire dai suoi profili social ma di cui l’Adnkronos è in possesso ed ha pubblicato