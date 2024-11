Il Presepe Vivente di Mattinata: l’autenticità del Natale

L’Amministrazione Comunale di Mattinata è lieta di annunciare le date del tanto atteso Presepe Vivente, a cura dell’Associazione Mattinata A Cavallo che, con impegno e straordinaria dedizione, torna a emozionare riportando in vita le tradizioni che ci appartengono. Ogni dettaglio, ogni gesto, è pensato per far rivivere la magia del Natale di un tempo, regalando un’esperienza che unisce storia, fede e comunità in un’atmosfera di rara bellezza e calore.

Inserito nel cuore delle festività natalizie, il Presepe Vivente accoglie centinaia di visitatori in Contrada Apollo – un’incantevole ambientazione situata in un antico casolare nella piana di Mattinata – per vivere il calore natalizio della nostra comunità, tra canti, luci e sapori autentici.

Le rappresentazioni si svolgeranno nei giorni 22, 23, 28, 29 dicembre 2024 e 3, 4 gennaio 2025, offrendo l’opportunità di immergersi nella magia della Natività e in un’atmosfera senza tempo. Saranno occasioni imperdibili per celebrare la bellezza delle tradizioni e rafforzare il legame con le radici culturali del nostro territorio.

Il Presepe Vivente di Mattinata, infatti, è molto più di una semplice rievocazione: è un viaggio in scenari mozzafiato e scene di vita quotidiana del passato, con la partecipazione di figuranti in costumi d’epoca che daranno vita ai mestieri storici e ai momenti più significativi della tradizione presepiale. Ogni dettaglio è curato con attenzione per regalare un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini.

Non perdete l’occasione di vivere l’atmosfera unica del Presepe Vivente a Mattinata, un evento che saprà emozionare e unire attraverso la bellezza della storia e delle tradizioni.

Per ulteriori informazioni:

Associazione Mattinata a Cavallo: +39 353 3417100 oppure mattinataacavallo@gmail.com

Infopoint Mattinata: turismo@comune.mattinata.fg.it