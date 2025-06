[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Pd di Manfredonia annuncia la Festa de l’Unità: “Intrecci di idee, legami di comunità”

C’è qualcosa che accade, ogni estate, quando la luce si allunga sulle piazze e le voci si mescolano nell’aria tiepida della sera. Qualcosa che sa di attesa, di voglia di parlare, di riconoscersi. È la Festa de l’Unità che ritorna. E con lei, il desiderio profondo di ritrovarsi.

Manfredonia si prepara a vivere tre giorni fatti di ascolto e di scambio, di riflessione e di sorrisi, di sguardi che si incrociano senza barriere. Una festa che non è solo un evento, ma un rito civile. Un momento in cui si intrecciano storie, vissuti, pensieri. Un tempo sospeso in cui la politica torna a camminare tra la gente, a sedersi tra le sedie di plastica, a respirare la realtà.

Abbiamo scelto cinque parole come fili per tessere questo racconto comune: connessione, partecipazione, pluralità, ascolto, prossimità. Non semplici concetti, ma direzioni. Non parole d’ordine, ma parole radicate nella carne viva delle comunità.

Connessione è guardarsi e riconoscere di far parte di qualcosa che ci supera.

Partecipazione è il coraggio di dire “ci sono”, anche quando è più facile restare in silenzio.

Pluralità è la bellezza di non pensarla tutti allo stesso modo.

Ascolto è il tempo dedicato a chi ha qualcosa da raccontare, anche quando la voce è bassa.

Prossimità è la scelta di stare accanto, davvero, senza retorica.

A Piazzale Ferri non arriveranno soltanto ospiti e interventi: arriverà un’idea di futuro che si costruisce a partire dalla relazione, dal confronto, dalla voglia di non restare spettatori.

Ci sarà spazio per la politica che non urla ma propone, per la cittadinanza che non subisce ma agisce, per tutte quelle persone che, con un gesto o una parola, ogni giorno rendono viva una comunità.

Tre sere per pensare. Per discutere. Per sognare.

Tre sere per ricordarci che la democrazia non è mai un punto fermo, ma un orizzonte da raggiungere insieme.

Il programma e gli ospiti verranno svelati nelle prossime settimane.

Ora basta solo segnare le date e prepararsi a condividere qualcosa che vale.

Il Partito Democratico di Manfredonia vi aspetta, ancora una volta, nel luogo dove le idee diventano legami.