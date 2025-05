[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il PD di Foggia chiede più sicurezza nei parchi cittadini: proposta di pattugliamenti a piedi e in moto

Foggia, 4 maggio 2025 – Il Gruppo Consiliare del Partito Democratico del Comune di Foggia ha presentato una formale richiesta al Comandante della Polizia Locale, dott. Vincenzo Manzo, e all’Assessora alla Polizia Locale, avv. Daniela Patano, per rafforzare il presidio della Polizia Locale all’interno dei principali parchi cittadini.

La proposta riguarda in particolare il Parco Pantanella, il Parco San Felice e il Parco Campi Diomedei, quest’ultimo esteso su oltre 20 ettari e frequentato quotidianamente da centinaia di cittadini, famiglie e scolaresche.

«Giungono continue segnalazioni da parte di residenti e frequentatori – dichiarano i consiglieri PD – su episodi di vandalismo, disturbo alla quiete pubblica e danneggiamenti. È urgente intervenire per garantire sicurezza e tutela degli spazi verdi, che sono patrimonio di tutta la comunità».

Nel dettaglio il PD chiede l’istituzione di pattugliamenti regolari a piedi e in moto, soprattutto nei weekend, tra le 15 e le 21.

«Un maggiore presidio di prossimità – aggiunge il gruppo consiliare – favorirebbe non solo la prevenzione di comportamenti incivili, ma anche la percezione di sicurezza, condizione indispensabile per una fruizione piena e inclusiva dei parchi, specialmente per le fasce più fragili della popolazione».

Il Partito Democratico si dice disponibile a un confronto con l’Amministrazione e con il Comando della Polizia Locale per approfondire e attuare la proposta.