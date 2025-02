[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

IL PD DI CAPITANATA DENUNCIA I TAGLI DEL GOVERNO AI COMUNI: “A RISCHIO SERVIZI ESSENZIALI, IL FUTURO DEL NOSTRO TERRITORIO MERITA RISPETTO”

Foggia, [21 febbraio 2025] – Il Partito Democratico di Capitanata denuncia con forza i pesanti tagli operati dal Governo ai danni dei Comuni della nostra provincia. Da piccoli centri come Celle di San Vito a grandi realtà come Foggia e Cerignola, tutte le amministrazioni locali subiranno una drastica riduzione delle risorse destinate ai servizi pubblici essenziali.

I dati parlano chiaro: questi tagli, che aumenteranno progressivamente fino al 2029, mettono seriamente a rischio il funzionamento di scuole, trasporti, manutenzione urbana e servizi sociali, con conseguenze pesantissime per famiglie, imprese e lavoratori.

Ecco alcuni esempi dell’impatto di questa manovra sui principali Comuni della provincia:

* Foggia: -360mila euro nel 2025, fino a -1,2 milioni di euro nel 2029.

* San Severo: -81mila euro nel 2025, destinati a raddoppiare fino a -272mila euro nel 2029.

* San Giovanni Rotondo: -46mila euro nel 2025, che arriveranno a -158mila euro nel 2029.

* Vieste: -40mila euro nel 2025, fino a -135mila euro nel 2029.

* Apricena: -22mila euro nel 2025, che diventeranno -77mila euro nel 2029.

Di fronte a questa situazione inaccettabile, il segretario provinciale del Partito Democratico, Pierpaolo d’Arienzo, dichiara: “Questi tagli sono un colpo durissimo per i nostri Comuni e per i servizi essenziali su cui ogni cittadino fa affidamento. Mentre il Governo toglie risorse ai territori, aumenta le difficoltà per amministrazioni già in sofferenza e scarica sui sindaci il peso di scelte ingiuste e insostenibili. La Capitanata non può e non deve pagare il prezzo di politiche miopi che penalizzano il Sud e le comunità locali.”

Il Partito Democratico è dalla parte dei cittadini e dei sindaci della Capitanata. “Chiediamo con urgenza al Governo di rivedere questa decisione e di garantire ai Comuni le risorse necessarie per tutelare il benessere delle nostre comunità. Non accettiamo questi tagli ingiusti e siamo pronti a mobilitarci insieme a sindaci, associazioni e cittadini per difendere il nostro territorio.”

