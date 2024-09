Il passato, il presente, il futuro dell’Area SIN Monte Sant’Angelo-Manfredonia

26 SETTEMBRE 1976 – 26 SETTEMBRE 2024: IL PASSATO, IL PRESENTE, IL FUTURO DELL’AREA S.I.N. MONTE SANT’ANGELO-MANFREDONIA

Nella ricorrenza dei 48 anni dallo scoppio della colonna di lavaggio dell’impianto di sintesi dell’ammoniaca del Petrolchimico Enichem, avvenuto a Manfredonia il 26 settembre 1976, la Casa della Salute e dell’Ambiente di Manfredonia invita la cittadinanza a partecipare numerosa alle iniziative organizzate nei giorni 26, 27 e 28 settembre e 10 ottobre per ricordare, riflettere e portare i temi della salute e dell’ambiente all’attenzione della ricerca scientifica e della politica.

Quest’anno le iniziative si articoleranno in tre momenti: la NARRAZIONE, soprattutto della Memoria, in occasione dell’anniversario del 26 settembre, per sollecitare l’attenzione soprattutto della popolazione più giovane sulle ferite del nostro Territorio; la SALUTE e la RICERCA PARTECIPATA, passata e ancora in corso, per capire oggi a che punto siamo, quali possono essere le risorse in campo per continuare le indagini e potere realizzare la sorveglianza epidemiologica necessaria in base alle urgenze emerse; la POLITICA, a cui chiediamo di assumere un ruolo centrale nella salvaguardia del nostro territorio ferito; i sindaci dei Comuni di Manfredonia, Monte Sant’ Angelo, Mattinata hanno il compito fondamentale della salvaguardia della salute e dell’ambiente; serve mettere in atto con urgenza azioni efficaci attraverso un dialogo costruttivo interistituzionale al fine di monitorare lo stato delle cose con particolare attenzione al percorso della bonifica da portare a termine così da poter costruire un futuro realmente possibile nell’area SIN Monte Sant’Angelo/ Manfredonia al servizio della Capitanata tutta.

Il programma prevede dunque, per giovedì 26 settembre alle 18 al Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia, la proiezione del film-documentario “Manfredonia: la catastrofe continuata” di Massimiliano Mazzotta, con a seguire interviste ai testimoni e al segretario della CGIL della Provincia di Foggia, Gianni Palma (ingresso ad offerta libera per raccogliere fondi per la Casa della Salute e dell’Ambiente), mentre sabato 28 settembre alle 10, presso l’Auditorium del Liceo “Galilei-Moro” di Manfredonia, si svolgerà l’incontro “Futuri passati: partire o restare nella Manfredonia post-Enichem”, condotto da Giovanni Antonio Salvemini e Rosalba Mondelli, attori della compagnia Bottega degli Apocrifi di Manfredonia, con Marco Nasuto, autore dei documentari “Made of limestone” e “Kosmonauts”.

Sulle tematiche della salute e della ricerca partecipata verterà invece la giornata di venerdì 27 settembre, a partire dalle 9:30, presso la Sala consiliare del Comune di Manfredonia, dove sarà approfondito con ricercatori ed esperti il caso di studio “One Health Citizen Science” su Manfredonia, con le relative implicazioni e gli scenari di sanità pubblica che si prospettano.

In conclusione, giovedì 10 ottobre alle 18 la Sala consiliare del Comune di Manfredonia ospiterà una tavola rotonda con i Sindaci di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata e con l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, per discutere di salute e inquinamento, rischi per il territorio e tutela dell’ambiente, e per condividere una politica comune per la rinascita del Gargano che parta dal benessere della sua comunità