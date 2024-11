Il paradiso delle signore trama puntate dall’11 al 15 novembre 2024

Novità da non perdere a Il paradiso delle signore ecco la trama delle puntate dall’11 al 15 novembre 2024. Di scena principalmente ci saranno i Puglisi. Maria e Matteo sono a Parigi e la famiglia cercherà di raggiungerli, Salvo metterà loro i bastoni tra le ruote. Marcello ha portato a galla tutti i segreti di Umberto e ora attende la decisione di Adelaide. Ella è molto confusa, che penserà di fare?

Il Paradiso delle signore anticipazioni, Michelino figlio di Mirella, parteciperà allo Zecchino D’Oro?

Alfredo proporrà a Clara di partecipare a una competizione importante. Lei non è però molto convinta e scoprirà che Jerome per arriverà a Milano. Mentre Enrico sarà vicino a Marta, lei si allontanerà sempre di più dal padre.

Giulia, inoltre, scoprirà che Marta non lavora più alla Galleria Milano Moda. Clara sta decidendo circa la proposta di Alfredo. Mirella pensa di iscrivere il figlio allo Zecchino D’Oro. A tale fine, chiederà a Elvira di insegnare a Michelino l’arte del canto. Salvo non permette ai Puglisi di recarsi Parigi. Umberto incontrerà Marcello al Circolo e gli prometterà di vendicarsi.

Ciro farà a Concetta una solenne promessa

Ciro prometterà a Concetta che il viaggio a Parigi è solo rimandato. Michelino sarà preso dall’emozione durante la prova iniziale. Jerome alimenterà la curiosità delle Veneri che lo osserveranno attentamente. Clara lo informerà sulla sua decisione di prendere parte alla gara.

Marta ha lasciato riceverà due proposte di lavoro. Elvira non si sentirà bene e Adelaide proporrà a Marcello di trascorrere un fine settimana fuori Milano, lui non apprezzerà molto l’idea. Elvira continuerà a non sentirsi bene, ma non baderà alla sua salute.

Mario e Roberto credono di non essere visti mentre si scambiano effusioni

Jerome e Alfredo inizieranno a conoscersi, ma non andranno per niente d’accordo. Clara si farà male durante la gara. La Furlan mette in difficoltà Odile. Marta vorrebbe accettare il lavoro di direttrice di un’importante agenzia pubblicitaria. Per non perdere Marcello, Adelaide prenderà una decisione su Umberto.

Adelaide informerà la figlia che Umberto se ne è andato da Villa Guarnieri. Chissà come è andata l’audizione di Michelino allo Zecchino D’Oro. Jerome rimanderà la partenza per la Francia. Umberto prometterà a Odile il suo pieno appoggio, Marta deciderà sul suo futuro lavorativo. Mirella parlerà con Elvira sulla possibilità che sia rimasta incinta. Matteo tornerà da Parigi e racconterà a Marcello cosa è successo tra lui e Maria. Roberto e Mario, per la loro relazione saranno in pericolo, che accadrà?