Il Paradiso delle Signore spoiler dal 15 al 19 aprile 2024

Che ci mostra Il paradiso delle signore e lo spoiler a riguardo degli episodi finali dell’ottava stagione? La soap trasmessa da Rai 1, durante la settimana dal 15 al 19 aprile 2024 è quasi giunta al termine. Ecco le sue anticipazioni e le Trame.

Il Paradiso delle Signore 8 dal 15 al 19 aprile 2024: Matteo in carcere, Umberto ha vinto!

Le puntate inedite della Soap saranno trasmesse da Rai1 alle ore 16.00. Ecco per Voi le cinque puntate, dal 15 al 19 aprile 2024. La fine de il Paradiso delle Signore è prevista proprio per il 19 di questo mese.

Lunedì 15 aprile 2024

Matteo Portelli è in carcere e, mentre Marcello Barbieri tornerà dalla Germania per aiutarlo, Umberto Guarnieri non avrà pietà nemmeno per Silvana e la ricatterà. Tancredi rivelerà a Matilde Frigerio che Vittorio e Marta si sono lasciati andare a un appassionato bacio. Come reagirà Matilde? Clara sentirà di provare del sentimento per Alfredo e Armando se ne accorgerà. Perico non è felice per la proposta che Leonardo Crespi ha fatto a Irene Cipriani sua fidanzata. Elvira vorrebbe organizzare con Salvatore una serata canora al Caffè Amato, Tullio non vorrà e lei non desidera vuole scontentarlo.

Martedì 16 aprile 2024

Tancredi approfitterà del tradimento di Vittorio per rimettersi, o almeno tentare con Matilde, che confiderà a Flora il tradimento di Conti. Quest’ultimo deciderà che è arrivato il momento di parlare con Marta. Maria, intanto, confesserà al padre di amare Matteo. Elvira discuterà animatamente con Tullio che vorrebbe non partecipasse all’evento al Caffè Amato. Alfredo e Irene per la proposta di Crespi discuteranno. Perico allenerà Clara per tutta l’estate, sperando nella reazione della sua fidanzata.

Il paradiso delle signore, Marta di lascerà Milano

Mercoledì 17 aprile 2024

Elvira si ribellerà a Tullio, Marta di lascerà Milano, parlerà con Vittorio ma prima si imbatterà in Matilde. A lei rivelerà il dialogo con l’ex marito. Vittorio sentirà la nostalgia di Matilde, la situazione sta andando bene a Tancredi, che la vuole riconquistare. Barbieri riuscirà a far visita a Matteo in prigione. Vito e Maria si confronteranno e lei dirà di essere innamorata di Portelli e non volere più nascondersi.

Leggi anche: Il paradiso delle signore scoop, Marcello si avvicina alla verità

Giovedì 18 aprile 2024

Ciro accetterà la decisone di Maria e parlerà con Vito in segreto. Guarnieri festeggerà la riuscita del suo piano, Hofer fuggirà all’estero dopo l’affare concluso con Barbieri. Clara riceverà una proposta inaspettata, rinuncerà ad Alfredo e ai sentimenti che prova per lui? Elvira si presenterà alla serata per aiutare Salvatore ma che succederà quando entrerà Tullio al Caffè Amato?

Venerdì 19 aprile 2024

Maria vuole parlare con Matteo e chiede a Silvana di aiutarla con la prigione. Irene e Alfredo sono giunti al capolinea? Salvatore l’ha difesa pubblicamente dai modi poco garbati di Tullio, Elvira finirà per discutere anche con Salvo. Conti chiederà aiuto a Flora per riavere Matilde e avere il perdono per il tradimento con Marta. Adelaide e Marcello, con Hofer rimangono delusi.