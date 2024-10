Il Paradiso delle Signore, spoiler 10 ottobre: la minaccia di Portelli

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore riguardanti la puntata del prossimo 10 ottobre rivelano che Matteo potrebbe metter e in pericolo l’atelier. Le sorprese tuttavia non finiscono qui: le Veneri attenderanno il ritorno di Clara, mentre Mirella temerà di perdere il lavoro. A casa Puglisi, nel frattempo, ci sarà una piccola discussione famigliare: Concetta, infatti, non avrà alcuna intenzione di ospitare il figlio del compare Carmelo, in arrivo a Milano da Partanna.

Il Paradiso delle Signore: il ritorno di Clara

Clara contatterà la direzione dell’atelier per comunicare il suo imminente ritorno in città. La notizia si diffonderà rapidamente tra le Veneri, che accoglieranno con gioia l’idea di riabbracciare presto la collega. Tuttavia, non tutti saranno entusiasti: Mirella, che ha sostituito la ragazza durante la sua assenza, manifesterà una certa preoccupazione, temendo di perdere il lavoro a causa del rientro della titolare.

Concetta contro suo marito Ciro

Nel frattempo, Cirochiederà a Concetta un favore: il compare di Partanna gli ha chiesto di ospitare suo figlio, recentemente trasferito a Milano per lavorare come poliziotto e vorrebbe che la moglie accettasse il ragazzo presso la loro dimora. La reazione di Concetta, però, sarà decisa: non vorrà nessun ospite in casa e rifiuterà categoricamente la proposta del marito.

Le pericolose intenzioni di Portelli

Nel prossimo episodio de Il Paradiso delle Signore, Marta presenterà ad Adelaide la proposta di lavoro che Odile ha ricevuto dalla Galleria Milano Moda. Tuttavia, la contessa non accoglierà con entusiasmo la notizia, poiché avrebbe preferito che la figlia accettasse l’offerta del Paradiso delle Signore. La situazione sarà ulteriormente complicata dalle pressioni di Umberto su Portelli, riguardo all’accordo tra l’atelier e Costa Smeralda.

Matteo, sempre più sotto tensione a causa delle continue sollecitazioni, compirà un gesto inatteso che potrebbe mettere seriamente a rischio il futuro del celebre magazzino di moda milanese. Al momento, i dettagli su quanto accadrà rimangono ancora avvolti nel mistero, lasciando i telespettatori con il fiato sospeso.