Il paradiso delle signore 9 anticipazioni puntate al 4 ottobre 2024

Il paradiso delle signore 9 anticipazioni dal 30 settembre al 4 ottobre 2024. Durante la prossima settimana, Tancredi confermerà a Marta che consegnerà i disegni del padre di Matilde solo a Vittorio. La donna teme che il cugino possa compiere qualche gesto sconsiderato. Umberto troverà un modo per ingraziarsi Odile sotto gli occhi di Adelaide. Marcello vorrà dare e avere fiducia con la ragazza, per far piacere alla Contessa. Salvo inviterà Elvira e i suoi genitori a una sofisticata cena al Circolo. Egli intende fare colpo su di loro. Tancredi, per caso, leggerà le lettere scritte a lui, anni prima, da Matilde e si commuoverà.

Enrico riceverà dal Carabiniere una busta relativa a sua figlia

Armando nutrirà qualche sospetto sulla vera identità di Brancaccio. In seguito alla cena al Circolo della sera precedente, Andrea Gallo, il padre di Elvira, si presenterà in Caffetteria e farà domande sempre più invadenti su Salvatore ad Armando, Ciro sentirà tutto. Marcello inviterà a casa sua Adelaide e la figlia. Intanto Vittorio telefonerà a Tancredi.

Roberto annuncerà che Vittorio giungerà il Paradiso e tutti saranno entusiasti. Giulia riuscirà a ottenere l’esclusiva sulla fornitura di alcuni materiali che sarebbero serviti anche per la collezione di Botteri. Egli si ritroverà in grandi difficoltà. Odile farà il suo ingresso al Circolo, ma trasgredirà le regole e farà scalpore. Tancredi, venuto a conoscenza di notizie relative alla cronaca, inizierà a pensare di vendicarsi su Vittorio. Salvo ed Elvira penseranno a un fidanzamento ufficiale, ma non hanno ancora sapute le intenzioni del signor Gallo.

Marcello chiederà a Odile di lavorare per lui al Paradiso Salvo

Marcello chiederà a Odile di lavorare per lui al Paradiso Salvo. Inoltre deciderà di parlare con Elvira, le racconterà tutta la verità su Giuseppe Amato. Lei affronterà il padre e, scontrandosi, quindi sceglierà da che parte stare. Enrico verrà a sapere dal Carabiniere che Armando ha capito qualcosa sul suo conto. Per il bene di tutti, prenderà una decisione drastica. Dopo alcuni mesi, tornerà Vittorio al Paradiso delle Signore, verrà festeggiato dal suo mondo, e si incontrerà con Tancredi, ma la situazione prenderà una piega non voluto.

Tancredi confesserà a Umberto di avere preso la sua pistola e si scoprirà che cosa è accaduto veramente durante l’incontro con Vittorio. Dal canto suo, Vittorio deciderà di non denunciare Tancredi. Inoltre non parlerà con alcuno. Agli amici che saluterà regalerà un libro, su cui non ci sarà scritto nulla. Le pagine saranno tutte bianche, si potrà così scrivere il futuro del Paradiso. Enrico ribadirà ad Armando di volersi licenziare. Odile ha un’idea molto buona per una campagna pubblicitaria alla Galleria Milano Moda. Egli annuncerà ad Adelaide l’intenzione di accettare una proposta di Umberto. Elvira, intanto, rivelerà a Salvatore di avere spezzato ogni rapporto con il padre e tra i due succederà qualcosa di magico.